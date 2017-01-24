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Лама Сафонова осознала причины тяжелой болезни

Певица предположила, из-за чего мог развиться недуг.Лама Сафонова перенесла операцию и теперь рассказывает поклонникам, как проходит реабилитационный период. Фанаты и коллеги поддерживают артистку в борьбе с раком.

Лама Сафонова осознала причины тяжелой болезни
Лама Сафонова
// Фото: «Инстаграм»

В конце декабря певица Лама Сафонова объявила своим поклонникам, что у нее обнаружили страшное заболевание – рак. Несмотря на крик о помощи, артистка не рассказывает, что именно в ее теле поражено опухолью. Она лишь сообщила о том, что, по ее мнению, в ходе операции могут быть удалены несколько органов. Сейчас Сафонова рассказала о том, что могло стать причиной проблем со здоровьем. Она винит во всем одиночество, с которым ей пришлось столкнуться при решении непростых жизненных ситуаций. Больная раком певица Лама Сафонова рассказала о своем состоянии

«Я не задаюсь вопросом «почему и за что», потому как четко понимаю, что эти страшные три буквы «рак» - слишком закономерная и логичная реакция организма на то, что во всех бедах я была одна, я в одиночку противостояла всему, что сыпалось на мою голову (нападения, физические травмы), была абсолютно незащищена и просить умела только за других, но не за себя. Я загоняла внутрь свою боль, я в одиночку снова вставала на ноги и всегда была один на один с этим противостоянием. Я спасалась прощением, гармонией с природой, с самой жизнью и с тем, что мне дарила судьба», - поделилась размышлениями Сафонова.

Поклонники с сочувствием наблюдают за реабилитационным периодом артистки после сложной операции. Лама старается держать преданных фанатов в курсе всего, что происходит с ее здоровьем, ведь неравнодушные люди перечисляли для нее деньги на лечение. Сафонова призналась, что ей было непросто набраться мужества и обратиться за помощью. 

«Остались считанные дни до принятия решения по химиотерапии. Все слишком серьезно и неопределенно. Мобилизованы все силы организма, чтобы хотя бы все начало заживать после операции без антибиотиков. Спасибо всем тем, кто старается успеть помочь в моей беде. Я держусь благодаря вашей любви», - рассказывает на своей странице в микроблоге Сафонова. 

Фанаты артистки переживают за состояние ее здоровья и мечтают, чтобы она скорее вернулась к своей прежней трудовой деятельности. Они ждут от нее новых песен и различных проектов, поэтому готовы оказать посильную помощь ради спасения. «Здоровья вам! Очень верю, что вы поправитесь. Сил вам и терпения», «Но даже та небольшая сумма которую мы отправили. Может, хоть как-нибудь поможет. Пусть все у вас будет хорошо. Вам помогу, просто верьте в это», «Ламочка! Держись! Ты замечательный человек. Такого жизнелюбия, выдержки я не встречала. Ты сильная и умница. Все будет хорошо! У тебя замечательные родные. Ты должна жить ради них и ради себя!» - написали неравнодушные поклонники.


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