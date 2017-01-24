В интернете набирает популярность необычная GIF-анимация

Необычную GIF-анимацию разместил в своём блоге в Twitter пользователь с ником @scienmag. Картинка представляет собой круг чёрного цвета, в котором по диагонали расположены линии с точками. Точки двигаются внутри круга, образуя окружность.После публикации GIF-анимация быстро набрала популярность в соцсетях, многие пользователи добавили её на свои страницы. Они утверждают, что анимация имеет гипнотическое воздействие на мозг, и даже может его взорвать. На картинке можно увидеть как простую окружность, так и точки, просто движущиеся по прямой линии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173840-news.html