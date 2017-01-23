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Бритни Спирс рассказала о романе с 23-летним манекенщиком

Эмоциями о своем новом романе поделилась с поклонниками известная 35-летняя звезда Бритни Спирс. Она уже несколько месяцев встречается с молодым манекенщиком, которого встретила во время съемок своего клипа Slumber Party.

Бритни Спирс рассказала о романе с 23-летним манекенщиком


Бритни Спирс и 23-летний манекенщик Сэм Асгари начали встречаться сразу же после съемок, но первое время певица не хотела афишировать их отношения, потому роман больше был «тайным», спрятанным от «посторонних глаз». Спустя несколько месяцев Спирс решила не скрывать больше свои чувства, рассказав журналистам о возлюбленном и о том, как у них все началось.
По ее словам, оставшись наедине в комнате во время съемок, у них завязался разговор, в ходе которого они обнаружили много общего, а потом он написал на листочке свой номер телефона и отдал певице. «Я бросила бумажку с номером в сумку и забыла о нем. Спустя почти полгода я наткнулась на записку и решила позвонить. Мы встретились – Сэм оказался веселым и общительным человеком», - поделилась певица.


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