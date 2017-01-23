Барак Обама арендовал роскошный дом за 5,3 миллионов. ФОТО

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента Америки Дональда Трампа. На этой торжественной церемонии Барак Обама сложил с себя полномочия и покинул Белый дом, где прожил вместе с близкими людьми восемь лет.
По данным западных изданий, Обама уже присмотрел себе новые апартаменты. Семья экс-главы США планирует обосноваться в Калораме – одном из фешенебельных районов Вашингтона. Политик намерен арендовать роскошный дом стоимостью около 5,3 миллиона долларов. Ранее особняк, расположенный лишь в двух милях от Белого дома, был выставлен на продажу, однако спустя какое-то время владелец решил его сдавать.
Сообщается, что в новом доме Барака Обамы будет девять спален. Известно и имя владельцев этого объекта недвижимости – ими являются бывший пресс-секретарь Белого дома Джо Локхарт, а также его супруга Джованна Грей, редактор популярного в Америке глянцевого издания.
Особняк, в который семье Обамы предстоит заселиться, был построен в 1928 году. В нем есть все, что нужно для комфортной жизни – восемь ванных комнат, гостиная с камином, сверкающие паркетные полы, кабинет, тренажеры, потрясающие сады, гардеробная и гараж, рассчитанный на несколько машин.
На какой срок Барак Обама решил обосноваться в изысканном доме, пока неизвестно. Корреспонденты предполагают, что политик намерен дождаться того момента, когда его 15-летняя дочь Саша закончит школу.
Напомним, что вечером 10 января Барак Обама выступил с прощальной речью, в ходе которой он подвел итоги своего пребывания на посту президента, а также поделился пожеланиями к новой администрации. Политик дал понять, что не намерен полностью отходить от дел. Он сообщил, что собирается остаться в Вашингтоне и высказываться по волнующим население вопросам, включая, например, тему нелегальной иммиграции и реформу здравоохранения. Обама также поблагодарил близких людей, которые не перестают его поддерживать.
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