Барак Обама арендовал роскошный дом за 5,3 миллионов. ФОТО

Политик намерен остаться в Вашингтоне. Барак Обама и его семья будут снимать роскошный особняк в одном из самых изысканных районов столицы Америки. Западные журналисты предполагают, что экс-глава государства обоснуется там как минимум на год.

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента Америки Дональда Трампа. На этой торжественной церемонии Барак Обама сложил с себя полномочия и покинул Белый дом, где прожил вместе с близкими людьми восемь лет.

По данным западных изданий, Обама уже присмотрел себе новые апартаменты. Семья экс-главы США планирует обосноваться в Калораме – одном из фешенебельных районов Вашингтона. Политик намерен арендовать роскошный дом стоимостью около 5,3 миллиона долларов. Ранее особняк, расположенный лишь в двух милях от Белого дома, был выставлен на продажу, однако спустя какое-то время владелец решил его сдавать.

Сообщается, что в новом доме Барака Обамы будет девять спален. Известно и имя владельцев этого объекта недвижимости – ими являются бывший пресс-секретарь Белого дома Джо Локхарт, а также его супруга Джованна Грей, редактор популярного в Америке глянцевого издания.

Особняк, в который семье Обамы предстоит заселиться, был построен в 1928 году. В нем есть все, что нужно для комфортной жизни – восемь ванных комнат, гостиная с камином, сверкающие паркетные полы, кабинет, тренажеры, потрясающие сады, гардеробная и гараж, рассчитанный на несколько машин.

На какой срок Барак Обама решил обосноваться в изысканном доме, пока неизвестно. Корреспонденты предполагают, что политик намерен дождаться того момента, когда его 15-летняя дочь Саша закончит школу.

Напомним, что вечером 10 января Барак Обама выступил с прощальной речью, в ходе которой он подвел итоги своего пребывания на посту президента, а также поделился пожеланиями к новой администрации. Политик дал понять, что не намерен полностью отходить от дел. Он сообщил, что собирается остаться в Вашингтоне и высказываться по волнующим население вопросам, включая, например, тему нелегальной иммиграции и реформу здравоохранения. Обама также поблагодарил близких людей, которые не перестают его поддерживать.

Барак и Мишель Обама расплакались во время прощальной речи

«Мишель Лавон Робинсон, девушка с Саус-Сайда. На протяжении последних 25 лет ты была не просто моей женой и матерью моих детей. Ты оставалась моим лучшим другом… Ты стала примером для нового поколения людей. Я горжусь тобой, и вся страна тобой гордится. Малия и Саша. В самых странных обстоятельствах вам удалось вырасти в прекрасных девушек. Вы умные и красивые. Но что еще важнее — вы добрые, заботливые и очень сильно чувствующие… Из всего, что я сделал в своей жизни, больше всего я горжусь быть вашим папой», – делился экс-глава США.

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