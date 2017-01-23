Место Доктора Лизы может занять журналистка

Ксению Соколову рассматривают как одного из главных кандидатур на место руководителя благотворительного фонда. Елизавета Глинка разбилась в авиакатастрофе в конце декабря. Она летела в Сирию с помощью нуждающимся.

Ксения Соколова// Фото: «Фейсбук»Елизавета Глинка// Фото: Соцсети

В конце декабря над Черным морем разбился самолет Минобороны, который направлялся с благотворительной миссией в Сирию. После отрыва от земли воздушное судно упало в воду, унеся жизни 92 человек. На борту находился ансамбль имени Александрова, журналисты, общественные деятели, а также врач Елизавета Глинка. Сын погибшей Доктора Лизы: «Люблю тебя, мама...»

Доктор Лиза была руководителем фонда «Справедливая помощь». Сейчас одним из главных претендентов на пост директора называют журналистку Ксению Соколову, бывшего главного редактора журнала Esquire и экс-обозревателя издания GQ. Молодая женщина принимала активное участие в деятельности организации. Когда-то Елизавета Глинка говорила о том, что именно Ксения может стать ей прекрасной заменой на посту руководителя фонда. Однако некоторые из окружения молодой женщины предполагают, что если Соколову и выберут главой организации, то лишь на короткое время, пока будут подыскивать новую кандидатуру для постоянной работы.

Соколова тяжело восприняла новость о смерти Елизаветы Глинки. Ей было трудно поверить, что столь светлого человека больше нет в живых. Она с грустью вспоминала минуты общения с Доктором Лизой. Они были знакомы десять лет. Ксения вспоминает, что изначально они не вызывали симпатий друг у друга, однако им хватило совсем немного времени, чтобы проникнуться взаимным уважением и завязать крепкую дружбу.

«Вчера ко мне в гости пришла подруга – расстроенная и грустная. Поскольку я очень сильно ее люблю, я стремилась по-всякому ее утешить: зажигала камин, наливала коньяк, мы слушали Ника Кейва и группу «Сплин»; мой норвич-терьер Ася весь вечер просидела у нее на коленях, тоже стараясь отдать тепло человеку, который очень сильно замерз, – и не от ветра и снега. Но ничего не помогало – моя подруга сидела и горько плакала. Я решила завтра непременно отвезти ее за город в хороший ресторан на обед, подарить ей что-то теплое и приятное, например, шаль из белого кашемира; подумала даже, что надо полететь с ней в Европу, взять машину и путешествовать, чтобы она смотрела на красивое и улыбалась… Чтобы точнее угадать ее желания, я спросила: «Дорогая, а что ты любишь делать больше всего? Как бы ты вообще хотела, чтобы складывалась твоя жизнь?» Она ответила: «Я просто хочу, чтобы все было как до войны…» Мою подругу зовут Доктор Лиза», - писала Соколова в соцсети после того, как получила новость о трагедии.

Пока окончательное решение о назанчении Соколовой руководителем фонда нет. Как сообщает издание РБК, сейчас идет обсуждение кандидатур на пост директора благотворительной организации.

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