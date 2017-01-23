Группа "Ария" отправится в симфонический тур по России

У поклонников популярной группы "Ария" появится эксклюзивная возможность увидеть выступление легендарных артистов в сопровождении Симфонического оркестра. Аранжировка выполнена автором Кириллом Уманским, оркестр будет дирижировать Ульф Ваденбрандт, с которым группа сотрудничала в 2015 году.По сообщению организаторов концертов "Арии", такое мероприятие будет проводиться в первый раз, и его повторять не будут. Проект "Классическая Ария" был организован в 2001 году в рамках фестиваля "Нашествие", в 2015 году он был возобновлён в Москве во время празднования 30-летия "Арии".

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