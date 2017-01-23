Кассовые сборы фильма «Изгой-один. Звездные войны» преодолели отметку в $1 млрд

Кассовые сборы фильма «Изгой-один. Звездные войны» превысили отметку в $1 млрд в мировом прокате. Преодолеть эту черту спин-офф киносаги сумел на 39-й день проката.
Аналитики в мире кино сообщают, что фантастическому фильму «Изгой-один. Звездные войны» удалось стать 28-й картиной, которая сумела собрать более $1 млрд в кинотеатрах по всему миру. Добиться такого рекордного показателя удалось менее чем за 40 дней.
Наибольшую прибыль создателям очередного фильма из киносаги «Звездные войны» принесли зрители из США. В этой стране кассовые сборы составили $512 млн. Россия оказалась в этом списке на одном уровне со Швецией, Мексикой и Италией и принесла около $11 млн.
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