Кассовые сборы фильма «Изгой-один. Звездные войны» преодолели отметку в $1 млрд

Аналитики в мире кино сообщают, что фантастическому фильму «Изгой-один. Звездные войны» удалось стать 28-й картиной, которая сумела собрать более $1 млрд в кинотеатрах по всему миру. Добиться такого рекордного показателя удалось менее чем за 40 дней.Наибольшую прибыль создателям очередного фильма из киносаги «Звездные войны» принесли зрители из США. В этой стране кассовые сборы составили $512 млн. Россия оказалась в этом списке на одном уровне со Швецией, Мексикой и Италией и принесла около $11 млн.

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