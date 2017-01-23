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Беременная жена Антона Беляева позирует топлес на пляже

Музыкант и его супруга проводят время на Мальдивских островах. Не так давно Антон Беляев сообщил о том, что скоро станет отцом. Поклонники поздравляют счастливую пару. На днях вторая половинка артиста поделилась в социальных сетях чувственной фотографией.

Беременная жена Антона Беляева позирует топлес на пляже
Антон Беляев с женой Юлией
// Фото: "Инстаграм"

Музыкант Антон Беляев и его жена Юлия поехали отдыхать на Мальдивы. Не так давно стало известно о том, что в семье звезды скоро произойдет пополнение. В данный момент супруга артиста находится в интересном положении. Антон сообщил радостную новость поклонникам, когда загорал на шикарном заграничном курорте. По-видимому, Беляев и его избранница пребывают на седьмом небе от счастья.

Антон Беляев и его избранница ждут первенца

На днях Юлия поделилась фотографией, сделанной на пляже. На снимке беременная женщина позирует, прикрывая обнаженную грудь одной рукой. Кадр получился очень романтичным и нежным.

«Слишком много красоты для одного утра», – такими словами женщина подписала фотографию.

Подписчики Юлии оценили ее публикацию и написали множество восторженных комментариев. «Это прекрасно», «Гармония жизни», «Сколько тут чувственности и нежности», «Классная», «Милейшая фотография», «Идеальное утро, здоровья», «Какие цвета», «Сказочно! И русалка потрясающая», «Ничего лишнего, безмятежность и любовь», «Загляденье», «Идиллия», «Юля, наслаждайтесь, впереди вас ждут одни чудеса», – обсуждали пользователи социальных сетей.

Кстати, буквально пару назад Беляев и его избранница неожиданно встретились с другими супружескими парами. Компанию влюбленным составили Олег и Марина Газмановы, а также Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Они замечательно провели время вместе. 

«Вот такой чудесной компанией мы вчера ездили на рыбалку! Ну где еще мы могли встретиться? Только на краю земли», – поделилась Полина Гагарина в «Инстаграме».

Отметим, что Антон Беляев и его жена Юлия прилетели на Мальдивские острова около двух недель назад. Супруги остановились в роскошном отеле, известном благодаря спа-процедурам. Антон и Юлия предпочитают активный отдых. Однако беременная избранница музыканта сопровождает его далеко не всегда. В некоторых случаях, к примеру, когда Антон осваивает флайборд, Юлия предпочитает остаться на берегу и издалека наблюдать за успехами мужа.

Напомним, что свадьба Антона Беляева и журналистки Юлии Марковой состоялась в 2012 году. В данный момент избранница артиста является директором основанной им группы Therr Maitz. 


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