Никита Джигурда держит удар в борьбе за многомиллионное наследство

С февраля прошлого года не утихает скандал вокруг завещания одной из самых богатых женщин России Людмилы Браташ. После загадочной смерти женщины ее миллиардное наследство, по одной из версий, перешло Никите Джигурде и Марине Анисиной. Однако сестра бизнесвумен Светлана Романова впервые в программе «Пусть говорят» лично сообщила, что завещание, которое показывает эпатажный артист, поддельное. Сестра покойной подруги Джигурды впервые публично обратилась за помощью
Сегодня в студии Андрея Малахова Никита Джигурда решил дать серьезный отпор всем, кто не верит его искренности.
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