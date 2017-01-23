Никита Джигурда держит удар в борьбе за многомиллионное наследство

Эпатажный артист пытается выполнить последнюю волю бизнесвумен. Людмила Браташ умерла в феврале прошлого года и оставила после себя баснословную сумму денег. Никите Джигурде и Марине Анисиной досталось все по завещанию, которое у родственников вызывает подозрение.

С февраля прошлого года не утихает скандал вокруг завещания одной из самых богатых женщин России Людмилы Браташ. После загадочной смерти женщины ее миллиардное наследство, по одной из версий, перешло Никите Джигурде и Марине Анисиной. Однако сестра бизнесвумен Светлана Романова впервые в программе «Пусть говорят» лично сообщила, что завещание, которое показывает эпатажный артист, поддельное. Сестра покойной подруги Джигурды впервые публично обратилась за помощью

Сегодня в студии Андрея Малахова Никита Джигурда решил дать серьезный отпор всем, кто не верит его искренности.

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