Автор петиции против Пугачевой вновь набросился на нее с обвинениями

Вадим Манукян не понимает, почему Примадонна считает его идею «заказухой». Алла Пугачева с иронией относится к сложившейся ситуации и не считает шумиху достойной своего внимания. Коллеги и поклонники поддерживают знаменитость и готовы на все, чтобы оградить ее от нападок.

Вадим Манукян// Фото: «Фейсбук»Алла Пугачева// Фото: Дмитрий Коробейников/ PhotoXPress.ru

В начале января появилась петиция ростовчанина Вадима Манукяна, который остался недоволен телевизионным эфиром Первого канала в новогоднюю ночь. Обращение к Константину Эрнсту собрало более 170 тысяч подписей россиян и вызвало общественный резонанс. Такое заявление породило волну негодования со стороны представителей шоу-бизнеса, которые считали слова Манукяна несправедливыми по отношению к Примадонне. Однако сама Алла Борисовна заявила, что, по ее мнению, это не больше, чем провокация недоброжелателей.

«Вы прекрасно знаете, что это «заказуха», и я даже знаю, кто», - сообщила Примадонна в эфире программы «Ты не поверишь».

Манукян был возмущен таким ответом Пугачевой. Вадим опубликовал в Интернете открытое письмо Примадонне.

«Алла Борисовна! Так кто же этот «серый кардинал», который стоит за всей историей? Кто этот коварный человек, который целенаправленно пытался не позволить вам возобновить свою концертную деятельность и даже пошел на то, чтобы мне заказать второго января всю эту историю? Мне, и сотням тысяч россиян, которые как один говорят о том, что почему то за это ничего не получили - очень не терпится услышать вашу версию! А может все-таки примете за основу версию о том, что уж как минимум сотни тысяч россиян, среди которых есть и ваши давние поклонники, просто реально остались недовольны происходившим за новогодним столом на Первом канале в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года и просто решили об этом высказаться! Для этого разве нужно ждать, когда кто-то сделает соответствующий заказ и переведет всем деньги?» - возмутился Манукян на странице в соцсети.

На прошлой неделе Вадим Манукян через «СтарХит» принес свои извинения Алле Пугачевой. Он признался, что нисколько не хотел обидеть Примадонну и обращался лишь к руководству федерального канала. Тогда все посчитали, что конфликт себя исчерпал. Зачинщик травли Пугачевой просит у нее прощения

Скандал вокруг петиции Вадима Манукяна дошел до генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Он отреагировал на возмущения некоторых граждан, однако отметил, что, судя по их исследованиям, целевая аудитория канала с удовольствием смотрит в новогоднюю ночь на Аллу Пугачеву и других артистов, поэтому не видит смысла менять формат программы. Более того, он отметил, что в основном контентом возмущаются те люди, которые даже не смотрят новогодние передачи, ведь сам автор петиции признавался, что переключил канал и видел праздничный эфир лишь урывками.

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