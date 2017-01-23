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Племянница миллиардера Мусы Бажаева закатила свадьбу в элитном отеле

Студентка МГИМО Диана сыграла свадьбу в шикарном московском отеле. Избранником 19-летней девушки стал 24-летний Магомед, с которым они познакомились в университете. Торжество было выдержано в чеченских традициях: на празднике танцевали лезгинку, а со сцены звучали народные мотивы.

Племянница миллиардера Мусы Бажаева закатила свадьбу в элитном отеле
Платье невесты Дианы Бажиевой фирмы Ralph&Russo
// Фото: «Инстаграм»

Младшая племянница бизнесмена Мусы Бажаева, 19-летняя студентка МГИМО Диана Бажаева вышла замуж за 24-летнего Магомеда, с которым они вместе учились. Свадебное торжество было организовано в столичном отеле Ritz Carlton. Невеста выбрала для бракосочетания роскошное платье британского бренда Ralph&Russo, декорированное кружевом и кристаллами. Примерная стоимость ансамбля составила 15 миллионов рублей.

Ведущей мероприятия стала Ксения Собчак. Звезда появилась на вечере в серебристом наряде, украшенном пайетками. Ксения объявляла номера и зажигала публику. Присутствовавшие на вечере не упустили возможности сфотографироваться со знаменитостью. Материнство Собчак: первая фотосессия ее сына, няня и танцы в караоке до утра

Племянница миллиардера Мусы Бажаева закатила свадьбу в элитном отеле
Ксения Собчак с гостьей вечера
// Фото: «Инстаграм»

Свадебное торжество было проведено в соответствии с национальными чеченскими традициями. Диана вместе с сестрами и мамой готовилась к празднику в подмосковном отеле. Согласно обычаям, невеста простояла всю свадьбу на ногах в окружении близких, а ее супруг Магомед не мог видеть избранницу в этот день.

В связи с этим в социальных сетях появились видео и фотографии гостей, на которых трудно разглядеть молодоженов. Тем не менее, в микроблоге сестры Бажаевой был опубликован снимок с Дианой, на котором можно разглядеть красоту и богатство ее платья. Еще одной деталью, заинтересовавшей публику, стал свадебный торт. Лакомство, которое внесли в зал, было похоже на настоящий айсберг, выполненный из нескольких кусочков льда. 

Девушки появились на мероприятии в шикарных вечерних платьях, украшенных блестящими камнями, а молодые люди выбрали строгие костюмы. В социальных сетях можно было увидеть, как гости танцуют лезгинку и зажигают под хиты певца Рената Каримова и Софии Ротару. 

Невеста Диана считалась одной из завиднызх невест МГИМО. Девушка получает хорошее образование, а также владеет английским и французским языками. В свободное от учебы время Бажаева пишет научные статьи и снимает короткие ролики для микроблога. Девушка потеряла отца 17 лет назад. Зия Бажаев погиб при взлете частного самолета из аэропорта Шереметьево.

К слову, этим летом вышла замуж ее сестра Элина Бажаева. Торжество состоялось в Монако. Супругом дочери миллиардера Мусы Бажаева стал Бекхан Мамакаев, весьма обеспеченный молодой человек.


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