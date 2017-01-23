Скандал с 10 приемными детьми: звезды поддерживают мать

Эвелина Бледанс организует акцию в помощь Светланы Дель. В данный момент артистка находится за рубежом, но после возвращения в Россию планирует поехать к многодетной матери и попытаться урегулировать ситуацию. Актриса считает, что изъятие детей было сфабриковано.

Светлана Дель – «мама 16 раз». Восемь детей были взяты под опеку в ее семью, четверо усы­новленные, дочка мужа от перво­го брака плюс один – кровный ребе­нок. Двое взрослых воспитанников Дель живут отдельно. 10 января у женщины забрали десятерых малы­шей, восемь из которых ВИЧ­-инфи­цированы, а у одного синдром Дауна. Причина – синяк на теле 6­-летнего Сережи. Воспитательница сада, уви­дев гематому, обратилась в органы опеки, и через час детей Дель отвез­ли в больницу № 21 им. Сперанского.

«Если ребята не привиты от гриппа, инфекция может быть для них опас­на – сейчас разгар эпидемии, – считает врач Александр Мясников, ведущий программы «О самом главном». - Это угроза при таком диагнозе, как ВИЧ. Если же малыши подвергались вакцинации, ничего страшного в том, что их положили в обычную больницу, нет».

Светлану поддержали звезды: Вера Брежнева, Ирена Понарошку и другие. В соцсети был запущен тэг #ПомогитеВернутьДетей, по которо­му уже опубликовано несколь­ко тысяч постов. Не остави­ла равнодушной ситуация и актрису Эвелину Бледанс, маму четырехлетнего Се­мена с синдромом Дауна.

«Свету я знаю лично, – го­ворит знаменитость «СтарХи­ту». – Виделись на благотво­рительном мероприятии Натальи Водяновой, ее семья произвела на меня приятное впечатление – все дети ухоженные, улыбчивые. На днях она написала, попросила о помощи. Вернусь с отдыха, соберу прессу и поеду в Зеленоград, чтобы рассказать правду о произошедшем. Ведь де­тей отняли незаконно, от подруги я узнала, что Свете не дали ни одно­го документа об изъятии малышей. Обещали вернуть 13 января, но не сдержали слово... Свете не отдают даже усыновленных – Петра и Полину! А ведь у Пети порок сердца и он такой же особенный ребенок, как мой сын. У этих детей другая психика, каждое неосторожное движение окружающих – для них стресс. Мы с сыном сейчас в Таиланде, час назад кормили обезьян, одна из них забра­ла у меня пакет с бананами, и я прикрикнула на нее. Сема разрыдался... Представляете, что испытал Петя? Кто-­то подсчитал, что выплаты на детей Дель составили 540 тысяч руб­лей. Да, это немало, но и содержать, лечить больных малышей – дело не­ дешевое! Не исключено, что ситуация сфабрикована. Семья Светы недавно переехала из Санкт-Петер­бурга и теперь попадает под юрис­дикцию Москвы. Из­-за этого выплаты на детей увеличились, а кому захочется отдавать такие деньги? Но это лишь предположение».

19 января Сергей Собянин написал в своем блоге, что со Светланой рас­торгнут договор об опеке и детей отправят на реабилитацию. Солистка «Миража» Маргарита Суханкина, в конце 2013-го ставшая мамой трехлетней Леры и четырехлетнего Се­режи, понимает, на­сколько ребятам сейчас тяжело.

«Пре­жде чем переехать ко мне, мои малыши год прожили в детдоме, где их никто не навещал, – делится певица со «СтарХитом». – Первое время плакали по ночам – снилось, что они снова в казенных стенах, где их обижают ребята по­старше. Лера всего боялась, как­-то даже описалась прямо на диване... Однажды пошли гулять, я задумалась и «оторва­лась» от дочки на несколь­ко шагов, а она тут же в слезы: «Ты меня бросишь? Ты вернешь меня в дет­дом?» Малышей приводил в ужас мой добрейший пес поро­ды двортерьер Мишка – когда он пытался с ними играть, Се­режа и Лера били его ногами. Поэтому мне даже страшно предста­вить, забери их сейчас по какой-­то причине у меня, что бы с ними стало в детском доме! У детей, побывавших там, психика уже сломана – их нельзя добивать! У кого в таком возрасте, как Сережа, не бывает си­няков? Мне жаль малышей Светы – они и так травмированы, а тут их снова вернули в ад...»

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