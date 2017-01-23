Скандал с 10 приемными детьми: звезды поддерживают мать

Эвелина Бледанс организует акцию в помощь Светланы Дель. В данный момент артистка находится за рубежом, но после возвращения в Россию планирует поехать к многодетной матери и попытаться урегулировать ситуацию. Актриса считает, что изъятие детей было сфабриковано. ￼Света всегда мечтала о большой семье. На вопрос, зачем усыновила так много детей, отвечает просто: «Хотела, чтобы у них была мама» // Фото: «Инстаграм»
Светлана Дель – «мама 16 раз». Восемь детей были взяты под опеку в ее семью, четверо усыновленные, дочка мужа от первого брака плюс один – кровный ребенок. Двое взрослых воспитанников Дель живут отдельно. 10 января у женщины забрали десятерых малышей, восемь из которых ВИЧ-инфицированы, а у одного синдром Дауна. Причина – синяк на теле 6-летнего Сережи. Воспитательница сада, увидев гематому, обратилась в органы опеки, и через час детей Дель отвезли в больницу № 21 им. Сперанского.
«Если ребята не привиты от гриппа, инфекция может быть для них опасна – сейчас разгар эпидемии, – считает врач Александр Мясников, ведущий программы
«О самом главном». - Это угроза при таком диагнозе, как ВИЧ. Если же малыши подвергались вакцинации, ничего страшного в том, что их положили в обычную больницу, нет».У Светы и ее мужа Михаила есть кровный сын Никита, ему три года // Фото: «Инстаграм»
Светлану поддержали звезды: Вера Брежнева, Ирена Понарошку и другие. В соцсети был запущен тэг #ПомогитеВернутьДетей, по которому уже опубликовано несколько тысяч постов. Не оставила равнодушной ситуация и актрису Эвелину Бледанс, маму четырехлетнего Семена с синдромом Дауна.
«Свету я знаю лично, – говорит знаменитость «СтарХиту». – Виделись на благотворительном мероприятии Натальи Водяновой, ее семья произвела на меня приятное впечатление – все дети ухоженные, улыбчивые. На днях она написала, попросила о помощи. Вернусь с отдыха, соберу прессу и поеду в Зеленоград, чтобы рассказать правду о произошедшем. Ведь детей отняли незаконно, от подруги я узнала, что Свете не дали ни одного документа об изъятии малышей. Обещали вернуть 13 января, но не сдержали слово... Свете не отдают даже усыновленных – Петра и Полину! А ведь у Пети порок сердца и он такой же особенный ребенок, как мой сын. У этих детей другая психика, каждое неосторожное движение окружающих – для них стресс. Мы с сыном сейчас в Таиланде, час назад кормили обезьян, одна из них забрала у меня пакет с бананами, и я прикрикнула на нее. Сема разрыдался... Представляете, что испытал Петя? Кто-то подсчитал, что выплаты на детей Дель составили 540 тысяч рублей. Да, это немало, но и содержать, лечить больных малышей – дело не дешевое! Не исключено, что ситуация сфабрикована. Семья Светы недавно переехала из Санкт-Петербурга и теперь попадает под юрисдикцию Москвы. Из-за этого выплаты на детей увеличились, а кому захочется отдавать такие деньги? Но это лишь предположение».
Эвелина Бледанс
19 января Сергей Собянин написал в своем блоге, что со Светланой расторгнут договор об опеке и детей отправят на реабилитацию. Солистка «Миража» Маргарита Суханкина, в конце 2013-го ставшая мамой трехлетней Леры и четырехлетнего Сережи, понимает, насколько ребятам сейчас тяжело.
«Прежде чем переехать ко мне, мои малыши год прожили в детдоме, где их никто не навещал, – делится певица со «СтарХитом». – Первое время плакали по ночам – снилось, что они снова в казенных стенах, где их обижают ребята постарше. Лера всего боялась, как-то даже описалась прямо на диване... Однажды пошли гулять, я задумалась и «оторвалась» от дочки на несколько шагов, а она тут же в слезы: «Ты меня бросишь? Ты вернешь меня в детдом?» Малышей приводил в ужас мой добрейший пес породы двортерьер Мишка – когда он пытался с ними играть, Сережа и Лера били его ногами. Поэтому мне даже страшно представить, забери их сейчас по какой-то причине у меня, что бы с ними стало в детском доме! У детей, побывавших там, психика уже сломана – их нельзя добивать! У кого в таком возрасте, как Сережа, не бывает синяков? Мне жаль малышей Светы – они и так травмированы, а тут их снова вернули в ад...»
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