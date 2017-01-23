Певица Ёлка станет наставником шоу "Ты супер" на НТВ

Проект «Ты супер» имеет особое направление. Здесь покажут свое вокальное мастерство воспитанники детдомов, интернатов и дети, живущие в приемных семьях. Кто выступит в роли наставников организаторы пока держат в секрете, но по некоторой информации стало известно, что в четверку наставников попала певица Елка. Предварительные кастинги уже прошли и в основной состав участников уже отобрано 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет. Все участники начинают съезжаться в Москву для участия в проекте. Их география достаточно широка: Молдова, Эстония, Армения, Абхазия и др.Лагерем для участников станет санаторий под Москвой. Здесь и будут проходить все тренировки и репетиции с наставниками. Вести проект «Ты супер!» доверили Вадиму Такменёву.

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