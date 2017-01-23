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Певица Ёлка станет наставником шоу "Ты супер" на НТВ

В феврале на канале НТВ состоится запуск нового развлекательного проекта «Ты супер». Это аналог известного шоу «Голос. Дети». Новое шоу обещает быть «с изюминкой». Одним из наставников будет певица Елка.

Певица Ёлка станет наставником шоу "Ты супер" на НТВ


Проект «Ты супер» имеет особое направление. Здесь покажут свое вокальное мастерство воспитанники детдомов, интернатов и дети, живущие в приемных семьях. Кто выступит в роли наставников организаторы пока держат в секрете, но по некоторой информации стало известно, что в четверку наставников попала певица Елка. Предварительные кастинги уже прошли и в основной состав участников уже отобрано 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет. Все участники начинают съезжаться в Москву для участия в проекте. Их география достаточно широка: Молдова, Эстония, Армения, Абхазия и др.

Лагерем для участников станет санаторий под Москвой. Здесь и будут проходить все тренировки и репетиции с наставниками. Вести проект «Ты супер!» доверили Вадиму Такменёву.


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