Экс-участница «Дом-2» Ольга Солнце влюбилась в юного маркетолога

Бывшая участница популярного телепроекта «Дом-2» нашла свою вторую половинку на свадебном торжестве певицы Корнелии Манго, с которой Николаева находится в очень тёплых дружеских отношениях. Избранником девушки стал молодой маркетолог по имени Никита. С самого начала отношений пара всё время проводит вместе, стараясь не расставаться надолго.Новый возлюбленный Ольги Солнце сообщил о том, что первый раз они увиделись на бракосочетании общей подруги, где просто немного побеседовали в кругу друзей, но после первого совместного танца маркетолог Никита вдруг понял, что эту девушку он уже не сможет отпустить, и принялся завоёвывать сердце Николаевой. Сначала пара вела обычную переписку в социальных сетях, потом были воздушные шары и оркестры, после которых Ольга Солнце окончательно сдалась.Молодой человек также отметил, что в данный момент экс-участница «Дом-2» занимается инвестиционными проектами, и пара всерьёз задумывается о создании совместного бизнеса.

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