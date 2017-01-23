Екатерина Варнава готовится к свадьбе с возлюбленным

Звезда Comedy Woman выходит замуж. Артистка перестала скрывать подробности отношений с танцором Константином Мякиньковым. По словам Варнавы, мужчина уже сделал ей предложение руки и сердца.

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава выходит замуж. Поклонники артистки не раз говорили о том, что девушка уже оформила отношения в тайне ото всех. Однако, по словам Екатерины, она только планирует вступить в брак. Избранник актрисы, танцор Константин Мякиньков уже сделал ей предложение.

«Мы с Константином основательно задумались о совместном будущем, и Костя решился на серьезный шаг – подарил мне кольцо!» - рассказала звезда Comedy Woman.

Как признается Варнава, ее трижды звали замуж, однако она отказывала мужчинам. По словам артистки, Константину удалось покорить ее своим вниманием и заботой. К тому же, Екатерина утверждает, что ее любимый – первый мужчина, с которым у нее сложились столь длительные отношения.

Напомним, пара познакомилась на работе около трех лет назад. Артистка юмористического шоу совмещала участие в Comedy Woman с должностью хореографа в одном из проектов. Константин пришел туда в качестве танцора. Сначала, по словам Екатерины, она посчитала молодого человека очень скромным, но со временем оценила его способности. Мякиньков приложил немало усилий, чтобы покорить неприступную красавицу.



«Я уверена, что Костя является тем самым мужчиной, который мне нужен», - призналась Варнава.

По словам Екатерины, родственники одобрили ее выбор. Зная непростой характер девушки, они считали, что не каждый сможет выдержать столь строптивую натуру. Артистка признается, что любимый мужчина отчасти похож на ее отца: предпочитает больше молчать, чем разговаривать.

«Константину удалось найти во мне какие-то ниточки, за которые он периодически дергает. И у него получается поставить меня на место», - рассказала Екатерина в интервью «Hello!».

В свою очередь, Мякиньков считает, что не каждый человек, который работал с Катей, смог бы построить с ней отношения. По словам танцора, девушка очень строгая и жесткая вне дома. В планах у молодых людей сыграть пышную свадьбу, а также родить детей.

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