Авторизация
 
  • 09:37 – Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину 
  • 09:37 – Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из "минского тупика" можно единственным способом - эксперт 
  • 09:37 – По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз» 
  • 09:36 – Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года 


Екатерина Варнава готовится к свадьбе с возлюбленным

Звезда Comedy Woman выходит замуж. Артистка перестала скрывать подробности отношений с танцором Константином Мякиньковым. По словам Варнавы, мужчина уже сделал ей предложение руки и сердца.

Екатерина Варнава готовится к свадьбе с возлюбленным
Екатерина Варнава и Константин Мякиньков планируют пожениться
// Фото: «Инстаграм»

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава выходит замуж. Поклонники артистки не раз говорили о том, что девушка уже оформила отношения в тайне ото всех. Однако, по словам Екатерины, она только планирует вступить в брак. Избранник актрисы, танцор Константин Мякиньков уже сделал ей предложение. 

«Мы с Константином основательно задумались о совместном будущем, и Костя решился на серьезный шаг – подарил мне кольцо!» - рассказала звезда Comedy Woman.

Как признается Варнава, ее трижды звали замуж, однако она отказывала мужчинам. По словам артистки, Константину удалось покорить ее своим вниманием и заботой. К тому же, Екатерина утверждает, что ее любимый – первый мужчина, с которым у нее сложились столь длительные отношения.  

Напомним, пара познакомилась на работе около трех лет назад. Артистка юмористического шоу совмещала участие в Comedy Woman с должностью хореографа в одном из проектов. Константин пришел туда в качестве танцора. Сначала, по словам Екатерины, она посчитала молодого человека очень скромным, но со временем оценила его способности. Мякиньков приложил немало усилий, чтобы покорить неприступную красавицу.

«Я уверена, что Костя является тем самым мужчиной, который мне нужен», - призналась Варнава.

По словам Екатерины, родственники одобрили ее выбор. Зная непростой характер девушки, они считали, что не каждый сможет выдержать столь строптивую натуру. Артистка признается, что любимый мужчина отчасти похож на ее отца: предпочитает больше молчать, чем разговаривать.

«Константину удалось найти во мне какие-то ниточки, за которые он периодически дергает. И у него получается поставить меня на место», - рассказала Екатерина в интервью «Hello!».

В свою очередь, Мякиньков считает, что не каждый человек, который работал с Катей, смог бы построить с ней отношения. По словам танцора, девушка очень строгая и жесткая вне дома. В планах у молодых людей сыграть пышную свадьбу, а также родить детей. 


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173406-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 230
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 535
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 239
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 209
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 195
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 136
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 052
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 995
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 0
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 0
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 0
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 0
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 0
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 0
  • 0
Торнадо в США: погибло 18 человек, более 30 получили ранения
  • 09:36
  • 0
  • 0
В 2017 году выйдет новый Renault Duster с семиместным салоном
  • 09:29
  • 0
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 0
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 0
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 0
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 0
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 0
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 0
  • 0
Торнадо в США: погибло 18 человек, более 30 получили ранения
  • 09:36
  • 0
  • 0
В 2017 году выйдет новый Renault Duster с семиместным салоном
  • 09:29
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров