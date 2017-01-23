Материнство Собчак: первая фотосессия ее сына, няня и танцы в караоке до утра

Родные и близкие рассказали, как появление ребенка изменило звезду. По словам бабушки Платона, Людмилы Нарусовой Ксения читает много литературы о развитии детей. Друзья телеведущей отметили, что после рождения наследника она стала еще активнее и веселее.

На прошлой неделе 35-летняя телеведущая и ее супруг Максим Виторган отметили два месяца со дня рождения первенца – Платона. Мальчик появился на свет 18 ноября в престижном подмосковном госпитале «Лапино». Родные и близкие звездной пары рассказали «СтарХиту», на кого похож малыш, как его появление изменило жизнь Собчак и кто ей помогает ухаживать за ребенком.

Бабушкина радость

Незадолго до рождения сына Собчак и Виторган переехали в просторный загородный особняк в подмосковном поселке «Горки-8». Свежий воздух, природа, охраняемая территория – здесь есть все, чтобы наследник знаменитой пары чувствовал себя комфортно. Часть забот по воспитанию маленького Платона взяла на себя и мама Ксении – Людмила Нарусова, сейчас она живет вместе с дочерью и зятем.

«Каждый месяц мы отмечаем день рождения внука, для нас это всегда большой праздник»,– рассказывает «СтарХиту» Людмила Борисовна. – На прошлой неделе тоже собрались всей семьей, посидели. Я в основном дарю Платоше игрушки, на два месяца купила ему развивающие слух, внимательность, зрение погремушки. Конечно, все ребенка балуют, задаривают. Мальчик у нас не капризный, достаточно спокойный, все крики – только по делу».

Счастливая бабушка также отметила, что Ксения отлично справляется с воспитанием первенца.

«Она большая молодец,– продолжает Нарусова.– Конечно, я даю ей много советов, но не учу, свое мнение не навязываю. Дочь читает огромное количество литературы о том, как развивать малыша, как за ним ухаживать. Сейчас много инновационных методик, больших умных книг. Я же с удовольствием во всем помогаю: гуляю с внуком, укачиваю его, пеленаю. Помимо меня есть еще и няня – она приходит не каждый день, а по мере необходимости. Мы очень тщательно ее подбирали».

Спустя месяц с момента появления малыша на свет Собчак устроила Платону первую в его жизни фотосессию – чтобы запечатлеть кроху для семейного архива. Телеведущая доверила сына одному из лучших московских фотографов новорожденных – Эстер Гельман. Фотосъемка у нее стоит порядка 50 тысяч рублей.

Среди ее звездных клиенток – Елена Перминова, Галина Юдашкина, Анастасия Винокур, Тата Бондарчук и многие другие. Обычно Эстер проводит съемку на 14-й день после рождения малыша, когда ребенок еще много спит. А для самых капризных предусмотрительный фотограф готовит три чемодана успокаивающих гаджетов и «нарядов» из кашемировых одеял. На выходе родители получают не просто памятные карточки, а целую красиво оформленную книгу.

Весь в отца

По словам бизнес-леди Снежаны Георгиевой, Ксения в новой роли чувствует себя уверенно и комфортно.

«Она стала еще активнее, веселее, – делится со «СтарХитом» Снежана. – Конечно, как и все молодые мамочки, Ксюша немного не высыпается, но это ничего, каждый через это проходит. Видимся мы достаточно часто, как и прежде, на различных модных мероприятиях. Она даже показывала мне фотографии сыночка. Я тут же заметила, что Платон, конечно, абсолютно папин сын – очень похож на Максима чертами лица. Сказала ей об этом, она улыбнулась и согласилась. Само собой, малыш еще будет меняться со временем. Все, естественно, буквально заваливают Ксению подарками, одеждой для новорожденного, но я вручила ей вещи более значимые и дорогие, которые пригодятся маме и малышу в будущем».

Все окружение телеведущей, главного редактора одного из журналов отмечает, что, став матерью, она изменилась в лучшую сторону.

«У Ксюши немного поменялась манера общения с сотрудниками, – поделился со «СтарХитом» шеф-редактор модного глянца Эдуард Дорожкин. – Она и так никогда не повышала на коллег голос, а после рождения малыша стала еще мягче. Всегда старается ответить на интересующий вопрос, а если нужна помощь – с радостью ее окажет. Вообще я думал, что Ксения после родов будет раньше уходить с работы. Од- нако нет. Она много времени проводит в редакции. У нас есть такой момент, как «рабочий час» – планерка, на которой мы решаем сложные вопросы по номеру. Ксюша предлагает огромное количество креативных идей, проектов. Малыш – стимул для нее больше и качественнее работать».

Еще одна подруга звезды, владелица сети элитных бутиков Айсель Тру­дел, отметила, что в последнее время они с Ксенией стали реже видеться – та очень много времени посвящает новорожденному.

«Если раньше она стремилась все успеть за день, то сейчас стала спокойнее, размереннее. Вместе с тем Ксения сохранила остроту ума. Лю­бит делиться с друзьями новостями о сыне», – сказал «СтарХиту» коллега Собчак, журналист и писатель Михаил Зыгарь.

Однако полностью отказываться от светских мероприятий и вечеринок телеведущая не стала. Вместе с су­пругом она посещает кинопремье­ ры, модные показы, читает лекции в разных городах о том, как добиться успеха, и, конечно, иногда позво­ляет себе повеселиться с друзьями. Недавно за 24 часа Собчак успела по­ бывать аж на трех мероприятиях – поздравить с днем рождения подругу Полину Юмашеву, провести Старый Новый год в Центральном доме ли­тераторов и зажечь после этого с друзьями в караоке «Ля Музон».

«Мы с Ксенией давно друг друга знаем, – поделился со «СтарХитом» один из участников вечеринки актер Сергей Рост. – Она ко мне подошла, обняла, сказала, что очень рада ви­деть. Также мы часто встречаемся в особняке Спиридонова в Санкт-­Пе­тербурге на мероприятиях, где по­могает детям­ аутистам. В этот вечер мы переместились в караоке узкой компанией друзей с другого меро­приятия, веселились до утра. Ксения постоянно пела дуэтом с другом пес­ни «Ленинграда». Особенно комично в ее исполнении смотрелась ком­ позиция «Москва, по ком звонят твои колокола?», где есть строчка «Никто не выжил – все сгорели, все Pussy, Путин и Собчак». В этот момент она пела с особенно смешной интонацией, все аж покатились со смеху. Мак­сим Виторган тоже, как оказалось, прекрасно солирует. Он даже исполнил песню на украинском языке из­вестной группы «Океан Эльзи», что для меня лично стало большим удив­лением».

Молодые родители находят время не только на работу и развлечения, но и на то, чтобы поддерживать себя в прекрасной форме. Ксению ча­сто можно встретить на лыжне близ Лазутинской трассы и в бассейне фитнес­центра World Class Жуков­ка. Максим не отстает от супруги – он занимается в студии PRO Trener – благодаря тренировкам актер на­мерен сбросить лишний вес и тем са­мым кардинально изменить свое ам­плуа в сфере кино.

Маленький принц

Ксения и Максим стараются давать самое лучшее двухмесячному сыну уже с детства. Родители задаривают малыша самыми качественными ве­щами.

«Еще до появления Платоши они сделали ремонт в детской комнате в доме,– рассказал «СтарХиту» друг пары Владислав.– Мебель выбирали вместе. На семейном совете сразу решили, что спальня малыша будет в светлых и пастельных тонах. Выбра­ли для мальчика деревянные шкаф­чики и гардеробную белого цвета с мультяшными картинками. Ксе­ния заполнила комнату плюшевы­ми игрушками. Например, у Платона есть развивающий коврик «Остров поющей обезьянки» и говорящая уточка. Для прогулки у малыша сразу две коляски: одна предназначена для теплого времени года, другая – зимняя. Когда у мальчика был пер­вый день рождения – один месяц, – родители подарили ему ювелирный браслет Louis Vuitton».

Друзья также балуют наследника знаменитой пары.

«Конечно, Ксению и Максима ничем не удивить, но все делают им щед­рые подарки,– продолжает Владислав. – Например, модель Наталья Во­дянова устроила ему сюрприз. Через друзей передала Ксюше коробку, там были поздравления и презент марки Baby Dior. Наталья очень ждет встре­чу с Ксюшей, они дружат семьями. Несмотря на то, что Платон еще маленький, ему дарят подарки на будущее. Например, у него уже есть боль­шая игрушечная пожарная машина на пульте управления и одежда известных брендов – «Даниэль», «Кри­стоф Лемэр».

Кроме того, сейчас пара заканчивает ремонт в московской квартире на Са­довом кольце, где также будет комна­та для их маленького наследника. В данный момент там идут последние приготовления детской Платона.

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