Бузова и Тарасов, последние новости: у телеведущей появился новый возлюбленный

Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова постепенно отходит на второй план, так как в личной жизни телеведущей происходит такое большое количество событий, что поклонники отказываются в деталях обсуждать расставание звездной пары.Ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова после расставания с мужем записала «прощальный» хит, в котором дала понять ему, что больше не переживает из-за разрыва. А после этого она отправилась в Мадрид, где накануне посетила футбольный матч с участием «Реала».Но далеко не футбольные приключения телеведущей привлекли поклонников в большей степени. В своем блоге Ольга опубликовала фотоснимок возле трех огромных букетов роз. Фанаты сбились со счета, пытаясь выяснить, сколько конкретно роз подарили ведущей скандальной телестройки.Все указывает на то, что у звезды появился новый воздыхатель, который ухаживает за ней не менее красиво, чем это делал бывший муж. Конечно, его имя пока неизвестно, и Ольга никак не комментирует свою личную жизнь.Ранее девушка признавалась, что сделала определенные выводы из своей прошлой жизни, когда она находилась в браке с Дмитрием Тарасовым. В частности, отныне она не будет афишировать свои новые отношения, потому что осознала, что личное счастье любит тишину. Поклонникам придется лишь догадываться, какие перемены происходят в личной жизни Бузовой. Сейчас, например, они констатировали, что у теледивы появился новый кавалер, которого она хоть и скрывает, но своими поступками явственно дает это понять.

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