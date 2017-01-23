Леонид Якубович, новости сегодня, 23 января, о состоянии здоровья: как себя чувствует телеведущий

Телеведущий Леонид Якубович недавно был вынужден опровергать большое количество слухов, связанных с резким ухудшением здоровья. Он публично объяснил, что не испытывает проблем с самочувствием, а тех, кто распространяет подобные домыслы, призвал одуматься.После того, как в прессе появились страшные сообщения о тяжелом временном отрезке в жизни Леонида Якубовича, армия его фанатов тут же принялась выяснить, жив Якубович или нет, что с ним произошло, правдивы ли сообщения о смерти Якубовича? Эти вопросы какое-то время витали в информационном пространстве, что не могло не нервировать многих, в том числе и самого телеведущего.Спустя какое-то время почитателям таланта телеведущего все-таки стало известно истинное положение дел со здоровьем их кумира. К тому времени Леониду Якубовичу уже надоело читать эти недостоверные сообщения и домыслы о его состоянии, и он решил все откровенно рассказать. Леонид Аркадьевич прямо сказал, что к сообщениям о его «смерти» относится с юмором, осознавая, что именно так некоторые новостные издания хотят повысить собственную популярность. В итоге телеведущий публично заявил об отсутствии каких-либо проблем с его здоровьем.По словам самого ведущего программы "Поле чудес", в настоящее время его здоровье в полном порядке. На протяжении последних месяцев он ведет свой привычный образ жизни как в творческой деятельности, так и в быту. Таким образом Леонид Аркадьевич опроверг многочисленные вымыслы об ухудшении его состояния. Мужчина по-прежнему живет активной жизнью, у него есть силы для творческой работы. Между тем, свободное время он уделяет игре в теннис, а также занятиям другими видами спорта, поддерживая таким образом в хорошем состоянии свою физическую форму.Леонид Якубович - прославленный советский и российский телеведущий, продюсер, актер и сценарист. В 2002 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. На протяжении длительного времени он ведет развлекательную передачу "Поле чудес".

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