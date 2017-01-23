Авторизация
 
  • 09:37 – Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину 
  • 09:37 – Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из "минского тупика" можно единственным способом - эксперт 
  • 09:37 – По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз» 
  • 09:36 – Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года 


Леонид Якубович, новости сегодня, 23 января, о состоянии здоровья: как себя чувствует телеведущий

Леонид Якубович, новости сегодня, 23 января, о состоянии здоровья: как себя чувствует телеведущий
Телеведущий Леонид Якубович недавно был вынужден опровергать большое количество слухов, связанных с резким ухудшением здоровья. Он публично объяснил, что не испытывает проблем с самочувствием, а тех, кто распространяет подобные домыслы, призвал одуматься.

После того, как в прессе появились страшные сообщения о тяжелом временном отрезке в жизни Леонида Якубовича, армия его фанатов тут же принялась выяснить, жив Якубович или нет, что с ним произошло, правдивы ли сообщения о смерти Якубовича? Эти вопросы какое-то время витали в информационном пространстве, что не могло не нервировать многих, в том числе и самого телеведущего.

Спустя какое-то время почитателям таланта телеведущего все-таки стало известно истинное положение дел со здоровьем их кумира. К тому времени Леониду Якубовичу уже надоело читать эти недостоверные сообщения и домыслы о его состоянии, и он решил все откровенно рассказать. Леонид Аркадьевич прямо сказал, что к сообщениям о его «смерти» относится с юмором, осознавая, что именно так некоторые новостные издания хотят повысить собственную популярность. В итоге телеведущий публично заявил об отсутствии каких-либо проблем с его здоровьем.

По словам самого ведущего программы "Поле чудес", в настоящее время его здоровье в полном порядке. На протяжении последних месяцев он ведет свой привычный образ жизни как в творческой деятельности, так и в быту. Таким образом Леонид Аркадьевич опроверг многочисленные вымыслы об ухудшении его состояния. Мужчина по-прежнему живет активной жизнью, у него есть силы для творческой работы. Между тем, свободное время он уделяет игре в теннис, а также занятиям другими видами спорта, поддерживая таким образом в хорошем состоянии свою физическую форму.

Леонид Якубович - прославленный советский и российский телеведущий, продюсер, актер и сценарист. В 2002 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. На протяжении длительного времени он ведет развлекательную передачу "Поле чудес".


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173361-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 230
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 535
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 239
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 209
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 195
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 136
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 052
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 995
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 0
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 0
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 0
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 0
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 0
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 0
  • 0
Торнадо в США: погибло 18 человек, более 30 получили ранения
  • 09:36
  • 0
  • 0
В 2017 году выйдет новый Renault Duster с семиместным салоном
  • 09:29
  • 0
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 0
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 0
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 0
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 0
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 0
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 0
  • 0
Торнадо в США: погибло 18 человек, более 30 получили ранения
  • 09:36
  • 0
  • 0
В 2017 году выйдет новый Renault Duster с семиместным салоном
  • 09:29
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров