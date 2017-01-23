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Мария Кончаловская сегодня, 23 января: последние новости о состоянии здоровья дочери Кончаловского и Высоцкой

Мария Кончаловская сегодня, 23 января: последние новости о состоянии здоровья дочери Кончаловского и Высоцкой
Крайне скупая информация поступает по поводу состояния здоровья Марии Кончаловской, пострадавшей несколько лет назад в дорожной аварии. Это обстоятельство вынуждает поклонников звездной семьи Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой теряться в догадках.

Дочь известных родителей Мария Кончаловская находится в коматозном состоянии уже три с половиной года. Изначально восстановление девочки было решительным, а сейчас немного замедлилось. Какие-либо прогнозы специалисты по-прежнему отказываются давать. Они не могут с уверенностью заглядывать в будущее.

После того, как ребенка отключили от аппарата искусственного вентилирования легких, она стала реагировать на внешние раздражители. Врачи заметили, как организм ребенка стал реагировать на свет, температуру воздуха, какой-то период Маша даже телом отвечала на присутствие родных. Однако с того момента процесс восстановления продвигается с очень низкой скоростью.

Относительно недавно долгожданный комментарий, касающийся состояния Марии Кончаловской, дала ее мать, известная российская ведущая Юлия Высоцкая. Актриса отметила, что ни одному врачу не под силу ответить, в сознании ли ее ребенок, так как коматозное состояние протекает у каждого человека по-разному. Супруга Андрея Кончаловского рассказала, что бывают момент просветления и ей кажется, что Маша с ней, а бывает такое, что совсем не понятно, где сейчас ее дочь.

Напомним, что Мария Кончаловская получила тяжелые травмы головы из-за дорожной аварии, случившейся в октябре 2013 года. В результате сильного лобового столкновения двух автомобилей 14-летняя девочка сильно ударилась головой о металлические конструкции машины. Ее в критическом состоянии на вертолете доставили в марсельский госпиталь, где сразу же ввели в медикаментозную кому. Благодаря этому решению врачей, которое изначально вызывало много вопросов, теперь можно констатировать, что Мария получила возможность бороться за жизнь.


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