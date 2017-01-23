Новости Украины сегодня, 23.01.2017: обзор главных событий, последние новости в Украине на сегодня, 23 января

Последние новости Украины на сегодня, 23 января 2017 года, передают информацию о большой череде событий, среди которой можно вычленить следующие моменты: Петр Порошенко потребовал от ЕС в ультимативной форме отмену виз. Порошенко назвал главное условие изменения Конституции страны. Верховная Рада готовит уголовную ответственность за русский язык.Президент Украины Петр Порошенко в ультимативной форме потребовал от Евросоюза предоставить Украине безвизовый режим. По его словам, отмена ограничений на перемещение граждан является прямой обязанностью европейского сообщества."Мы ожидаем, что через очень короткое время - несколько недель - эта работа будет завершена для запуска безвиза", - поведал Порошенко. При этом глава украинского государства посетовал, что решение об отмене визового режима было принято еще в декабре, однако в ЕС не торопятся претворять в жизнь достигнутые договоренности.Кроме того, в конце декабря прошлого года замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев признался, что в руководстве страны не могут назвать каких-либо конкретных дат введения безвизового режима. По его словам, этому мешает позиция некоторых европейских государств, которая пока не позволяет говорить об отмене ограничений как о чем-то гарантированном.Либерализация визового режима со странами ЕС - одна из основных целей украинской внешней политики. Тем не менее Брюссель не спешит предоставлять Киеву безвиз, опасаясь ухудшения криминогенной обстановки в европейских странах. При этом сам Порошенко в начале своего президентского срока в 2014 году обещал, что украинцы будут свободно перемещаться по Европе уже к началу 2015-го.Ранее американское интернет-издание Politico заявило, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием. Главным из них стали постоянные неудачи Киева по переговорам о безвизовом режиме с ЕС.Президент Украины Петр Порошенко назвал условия внесения поправок в Конституцию страны. По его словам, этого не произойдет, пока не будет решен вопрос безопасности в Донбассе.При этом он особо подчеркнул, что Украина не должна отказываться от Донбасса и его жителей. Стратегия «разбрасывания украинскими землями», по словам Порошенко, к «миру не приведет». Он также сообщил, что уже убедил в правильности такого решения своих западных коллег, подчеркнув попутно, что Киев соблюдает минские договоренности.Порошенко отдельно отметил, что он убедил в правильности своего решения политиков стран Запада. Он также отметил, что с украинской стороны минские договоренности соблюдаются. Ранее украинский депутат Семен Семенченко предложил коллегам по Раде задуматься о строительстве «мощного пояса безопасности» на границе с ЛНР и ДНР.Русский язык полностью исключат в СМИ, кино, органах государственной власти, образовании, книгопечатании, театрах и магазинах. В Верховной Раде Украины 19 января был зарегистрирован законопроект №5670 «О языке». Его авторы предлагают расширить сферы использования украинского языка — в государственной и общественной жизни, а также в СМИ.20 января законопроект поступил на рассмотрение профильного комитета Рады. Авторами языкового стали 33 депутата из разных фракций. Они предлагают отменить закон «Об основах государственной языковой политики».В тексте законопроекта предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов госвласти, и местного самоуправления. Это касается поведения заседаний, оформления документов, обращений граждан.Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, а в ВУЗах это не предусмотрено. Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС. Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке. Фильмы в Украине также можно будет снимать только на украинском. Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров. Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке.Электронные СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию. Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке.В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также является обязательным использование украинского языка.За нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 6800 грн), если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400-5100 грн) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн) для СМИ.За попытки «внедрения в Украине официального многоязычия» может грозить уголовная ответственность. Это приравнивается к попыткам свержения государственного строя (ст. 109 УК Украины). Публичное неуважения к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины (ст. 338 УК Украины). Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.Добавим, отмена Верховной Радой закона «Об основах государственной языковой политики» (т.н. закон Кивалова-Колесниченко) после госпереворота в Киеве в 2014 году стала одним из основных факторов, повлиявших на решение населения Крыма отделиться от Украины и присоединиться к Российской Федерации, а также на референдумы в Донецкой и Луганской областях, на которых была провозглашена независимость этих регионов.

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