Авторизация
 
  • 09:37 – Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину 
  • 09:37 – Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из "минского тупика" можно единственным способом - эксперт 
  • 09:37 – По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз» 
  • 09:36 – Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года 


Новости шоу-бизнеса России сегодня, 23 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 23.01.2017

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 23 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 23.01.2017
Самые последние новости из российского сегмента шоу-бизнеса на сегодня, 23 января 2017 года, сообщают о следующих событиях: Пелагея впервые стала мамой, произведя на свет девочку. Пользователи интернета широко обсуждают ту роскошную жизнь, которая имеется у Стаса Михайлова. Слава призналась, что набрала во время отдыха целых пять килограммов лишнего веса.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 23 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 23.01.2017
Известная певица Пелагея впервые стала мамой. Накануне артистка родила своему супругу, прославленному хоккеисту Ивану Телегину, девочку. О радостном событии стало известно в тот момент, когда спортсмен получил подарок прямо во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В честь этого Телегину преподнесли детскую игрушку - неваляшку. "Все ребята из дивизиона Боброва, видимо, домой хотели. Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку. Завтра у нас дерби со "Спартаком", будем биться, сегодня мы тоже хотим выиграть. Всегда играем на победу", - поведал счастливый Иван.

Днем ранее хоккеист впервые прокомментировал свой брак с певицей. "Свадьба с Пелагеей? Я не люблю разговаривать про свою личную жизнь. Да, это был важный момент для меня, в том числе и психологически. Она меня взбодрила. Все стало намного лучше", - поделился он. Также напомним, что свадьбу Иван Телегин и Пелагея Ханова сыграли 16 июня 2016 года в Москве. Зарегистрировали отношения влюбленные в Кутузовском ЗАГСе, после чего отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет. На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья. Уточним, что для Телегина это уже второй ребенок. У 24-летнего хоккеиста есть сын от первого брака Марк.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 23 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 23.01.2017
Пользователи сети Интернет в шутливой форме отреагировали на роскошь резиденции именитого певца Стаса Михайлова. Пользователи соцсетей увидели роскошные интерьеры особняка Стаса Михайлова благодаря вышедшей в эфир 22 января телепередаче «Пока все дома». Певец вместе с семьей принял ведущего Тимура Кизякова в огромном зале с роскошным убранством. Михайлов усадил гостя за огромный мраморный стол и снабдил специальными одноразовыми тапочками, чем вызвал особенный ажиотаж у телезрителей.

Показанная в телеэфире роскошь особняка Михайлова поразила простых пользователей сети. Некоторых из них принялись шутить о благосостоянии певца и намекать на его вкус. Другие в шутливой форме признали его популярность. Примечательно добавить, что супруга артиста Инна ведет активную жизнь в социальных сетях. Она совершенно не стесняется демонстрировать ту роскошную жизнь, которой они придерживаются с исполнителем. Свежие фотографии явственно подтверждают этот тезис.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 23 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 23.01.2017
Прославленная певица Слава несколько дней назад прибыла на Мальдивы. Компанию ей составила младшая дочь Антонина и будущий супруг Анатолий Данилицкий. В этом райском местечке, куда ранее девушка уже наведывалась, она проведет зимние каникулы после длительной работы, сопряженной с гастрольным туром. Оказалось, что Слава позволяет себя на Мальдивах много вольностей. Она пьет и ест все, что только захочет. Это обстоятельство уже негативным образом сказалось на фигуре исполнительницы. Напрочь забыв про спорт и предавшись сплошным развлечениям и празднику живота, Анастасия Сланевская (настоящие имя и фамилия Славы) за считанные дни набрала аж 5 лишних килограммов. Однако этот факт ничуть не угнетает певицу.

"Плюс 5 кило! Все прекрасно! Все худеют, а я вкусненько и много кушаю", - поделилась с поклонниками звезда. Ее тут же поддержали фанаты, которые посетовали на то, что Анастасии уже давно нужно было немного прибавить. Напомним, в конце прошлого года Слава призналась, что спустя почти 10 лет совместной жизни получил предложение руки и сердца от своего возлюбленного и в этом году сыграет долгожданную свадьбу.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173347-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 230
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 535
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 239
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 209
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 195
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 136
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 052
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 995
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 0
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 0
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 0
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 0
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 0
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 0
  • 0
Торнадо в США: погибло 18 человек, более 30 получили ранения
  • 09:36
  • 0
  • 0
В 2017 году выйдет новый Renault Duster с семиместным салоном
  • 09:29
  • 0
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 0
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 0
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 0
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 0
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 0
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 0
  • 0
Торнадо в США: погибло 18 человек, более 30 получили ранения
  • 09:36
  • 0
  • 0
В 2017 году выйдет новый Renault Duster с семиместным салоном
  • 09:29
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров