Новости шоу-бизнеса России сегодня, 23 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 23.01.2017

Самые последние новости из российского сегмента шоу-бизнеса на сегодня, 23 января 2017 года, сообщают о следующих событиях: Пелагея впервые стала мамой, произведя на свет девочку. Пользователи интернета широко обсуждают ту роскошную жизнь, которая имеется у Стаса Михайлова. Слава призналась, что набрала во время отдыха целых пять килограммов лишнего веса.Известная певица Пелагея впервые стала мамой. Накануне артистка родила своему супругу, прославленному хоккеисту Ивану Телегину, девочку. О радостном событии стало известно в тот момент, когда спортсмен получил подарок прямо во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В честь этого Телегину преподнесли детскую игрушку - неваляшку. "Все ребята из дивизиона Боброва, видимо, домой хотели. Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку. Завтра у нас дерби со "Спартаком", будем биться, сегодня мы тоже хотим выиграть. Всегда играем на победу", - поведал счастливый Иван.Днем ранее хоккеист впервые прокомментировал свой брак с певицей. "Свадьба с Пелагеей? Я не люблю разговаривать про свою личную жизнь. Да, это был важный момент для меня, в том числе и психологически. Она меня взбодрила. Все стало намного лучше", - поделился он. Также напомним, что свадьбу Иван Телегин и Пелагея Ханова сыграли 16 июня 2016 года в Москве. Зарегистрировали отношения влюбленные в Кутузовском ЗАГСе, после чего отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет. На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья. Уточним, что для Телегина это уже второй ребенок. У 24-летнего хоккеиста есть сын от первого брака Марк.Пользователи сети Интернет в шутливой форме отреагировали на роскошь резиденции именитого певца Стаса Михайлова. Пользователи соцсетей увидели роскошные интерьеры особняка Стаса Михайлова благодаря вышедшей в эфир 22 января телепередаче «Пока все дома». Певец вместе с семьей принял ведущего Тимура Кизякова в огромном зале с роскошным убранством. Михайлов усадил гостя за огромный мраморный стол и снабдил специальными одноразовыми тапочками, чем вызвал особенный ажиотаж у телезрителей.Показанная в телеэфире роскошь особняка Михайлова поразила простых пользователей сети. Некоторых из них принялись шутить о благосостоянии певца и намекать на его вкус. Другие в шутливой форме признали его популярность. Примечательно добавить, что супруга артиста Инна ведет активную жизнь в социальных сетях. Она совершенно не стесняется демонстрировать ту роскошную жизнь, которой они придерживаются с исполнителем. Свежие фотографии явственно подтверждают этот тезис.Прославленная певица Слава несколько дней назад прибыла на Мальдивы. Компанию ей составила младшая дочь Антонина и будущий супруг Анатолий Данилицкий. В этом райском местечке, куда ранее девушка уже наведывалась, она проведет зимние каникулы после длительной работы, сопряженной с гастрольным туром. Оказалось, что Слава позволяет себя на Мальдивах много вольностей. Она пьет и ест все, что только захочет. Это обстоятельство уже негативным образом сказалось на фигуре исполнительницы. Напрочь забыв про спорт и предавшись сплошным развлечениям и празднику живота, Анастасия Сланевская (настоящие имя и фамилия Славы) за считанные дни набрала аж 5 лишних килограммов. Однако этот факт ничуть не угнетает певицу."Плюс 5 кило! Все прекрасно! Все худеют, а я вкусненько и много кушаю", - поделилась с поклонниками звезда. Ее тут же поддержали фанаты, которые посетовали на то, что Анастасии уже давно нужно было немного прибавить. Напомним, в конце прошлого года Слава призналась, что спустя почти 10 лет совместной жизни получил предложение руки и сердца от своего возлюбленного и в этом году сыграет долгожданную свадьбу.

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