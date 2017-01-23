Необычный инцидент в отеле города Эймсбери шокировал охотников за привидениями

По сообщениям западных СМИ, необычный инцидент произошел в городе Эймсбери, куда девушка по имени Селена Райт и ее группа прибыли для расследования необъяснимых аномальных событий. Остановившись в одном из местных отелей, компания проводила время в баре внизу. Молодые люди отдыхали, тогда как их видеокамера продолжала работать. Неожиданно раздался щелчок и заскрипела открываемая дверца свечного фонаря. Их удивлению не было предела и члены команды, осмотрев место произошедшего, попытались найти этому логическое объяснение. Но даже они не смогли найти ничего такого, что ответило бы на множество их вопросов.Как рассказывают местные жители, подвалы 17 века зачастую посещала знаменитая группа Beatles, снимавшая в тот период комедийный фильм “На помощь!”, а также под этими подвалами расположены тоннели, которые выходят из старинного аббатства. Люди, живущие в этих местах, утверждают, что в отеле, в котором остановилась съемочная группа охотников за привидениями, и обитают призраки. Тогда этот инцидент будет не единственным в их стремлении познать потусторонний мир. Но есть и другое мнение – некоторые не сомневаются, что владельцы отеля намеренно «раскрасили» свои владения в такие краски, ожидая теперь наплыва туристов.

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