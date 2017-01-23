Авторизация
 
  • 09:37 – Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину 
  • 09:37 – Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из "минского тупика" можно единственным способом - эксперт 
  • 09:37 – По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз» 
  • 09:36 – Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года 


Необычный инцидент в отеле города Эймсбери шокировал охотников за привидениями

В отеле города Эймсбери охотники за привидениями были шокированы произошедшим прямо на их глазах действием. Во время их пребывания за барной стойкой нечто невидимое распахнуло дверку свечного фонаря, хотя она была закрыта на массивную защелку.

Необычный инцидент в отеле города Эймсбери шокировал охотников за привидениями


По сообщениям западных СМИ, необычный инцидент произошел в городе Эймсбери, куда девушка по имени Селена Райт и ее группа прибыли для расследования необъяснимых аномальных событий. Остановившись в одном из местных отелей, компания проводила время в баре внизу. Молодые люди отдыхали, тогда как их видеокамера продолжала работать. Неожиданно раздался щелчок и заскрипела открываемая дверца свечного фонаря. Их удивлению не было предела и члены команды, осмотрев место произошедшего, попытались найти этому логическое объяснение. Но даже они не смогли найти ничего такого, что ответило бы на множество их вопросов.

Как рассказывают местные жители, подвалы 17 века зачастую посещала знаменитая группа Beatles, снимавшая в тот период комедийный фильм “На помощь!”, а также под этими подвалами расположены тоннели, которые выходят из старинного аббатства. Люди, живущие в этих местах, утверждают, что в отеле, в котором остановилась съемочная группа охотников за привидениями, и обитают призраки. Тогда этот инцидент будет не единственным в их стремлении познать потусторонний мир. Но есть и другое мнение – некоторые не сомневаются, что владельцы отеля намеренно «раскрасили» свои владения в такие краски, ожидая теперь наплыва туристов.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173330-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 230
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 535
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 239
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 209
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 195
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 136
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 052
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 995
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 0
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 0
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 0
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 0
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 0
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 0
  • 0
Торнадо в США: погибло 18 человек, более 30 получили ранения
  • 09:36
  • 0
  • 0
В 2017 году выйдет новый Renault Duster с семиместным салоном
  • 09:29
  • 0
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 0
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 0
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 0
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 0
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 0
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 0
  • 0
Торнадо в США: погибло 18 человек, более 30 получили ранения
  • 09:36
  • 0
  • 0
В 2017 году выйдет новый Renault Duster с семиместным салоном
  • 09:29
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров