"Дом-2" новости и слухи сегодня, 23.01.2017: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 23 января

Последние новости с телепроекта "Дом-2", которые актуальны на сегодняшний день, 23 января, информируют о множестве событий, среди которых выделим следующие: Катя Кауфман решила разнообразить свой внутренний мир, для чего увлеклась чтением книг. Виктория Романец раскрыла правду о беременности. Дарью Пынзарь раскритиковали за отношение к детям.— Катя Кауфман рассказала поклонникам о своем увлечении книгами. "Вечер субботы - самое время для чтения книг, что Вы читали последнее? Я Сару Джио, «Последняя Камелия», неделю назад прочла за пару часов, последние 40 минут рыдала без остановки, там такая любовь, и часа 2 не могла потом заснуть, потому что там ещё и убийства, маньяк, а я очень впечатлительная. В целом, книга очень неплохая для того, чтобы скоротать свой вечер, только грустная временами, а сейчас у меня в руках Карен Уайт, «Рапсодия ветреного острова». Но к ней я только собираюсь приступить, хотя долго я её искала, в прошлом году увидела аннотацию, а книгу тогда не перевели. И вот недавно она мне попалась в книжном. Может быть, читал кто-то? Поделитесь мнением. Судя по описанию, это нечто схожее с «Унесёнными ветром» и «Поющими в терновнике». И, кстати, помните, каждый заслуживает счастья, всем его и желаю", - сообщила девушка.— Алиана Гобозова призналась, что не может поделиться с окружающими всем тем, что происходит в ее жизни. "Дорогие мои, всем спасибо за поддержку и беспокойство. Не переживайте за меня, у меня все хорошо, правда. Не обижайтесь, что не готова делиться всем, что происходит, просто вот так. Самое главное мы счастливы, и у нас отличное настроение. Временно пока без связи, кто меня потерял. Сегодня с Робертом весь день гуляли и сделали модную стрижку. Всем передаём большой привет", - написала в своем блоге Алиана.— Бывшая звезда "Дома-2" Виктория Романец, которая сейчас строит отношения с экс-супругом Евгении Феофилактовой Антоном Гусевым, высказалась о множественных разговорах по поводу беременности. Она сразу же опровергла свое "интересное положение", заметив, что поклонники преждевременно стали поздравлять ее с этим событием. «Дорогие друзья, в Интернете в последнее время стали распространяться слухи о том, что Виктория Романец находится в положении. Для кого-то это будет огорчение, для кого-то – радость, но я не в положении. Я не беременна и я не жду ни двойню, ни тройню. У меня нет никакого срока. Я просто пончик. Могу переесть или надеть бесформенные вещи, потому что мне в них комфортно. Это вовсе не значит, что я беременна», - сказала Романец.— После того как Иван Барзиков покинул проект, он обещал вплотную заняться поисками второй половинки вне стен проекта. Однако вместо поисков любви, мужчина решил «оторваться», выбрав знакомства, которые могут ему дать «волшебство» без обязательств. Вполне вероятно, что именно такой образ жизни привел к ситуации, когда одна из новеньких участниц реалити-шоу, придя на проект, заявила, что ждет ребенка от Вани. И хотя сама Саша готова на любые проверки, чтобы доказать свою правоту, Ваня не спешит ей верить. Не верят девушке и некоторые участники, тем более что совсем недавно на удочку другой такой обманщицы едва не попался Глеб Жемчугов.

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