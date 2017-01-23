Дети Ляйсан Утяшевой и Павла Воли снялись в фильме о море

Звездная пара не публикует фотографий своих наследников. Подписчики знаменитостей неоднократно просили знаменитостей поделиться редкими семейными кадрами. И вот влюбленные разместили на своих страницах в соцсети короткий ролик с отдыха, на котором присутствуют сын и дочь Воли и Утяшевой.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева относятся с тем людям, кто не считает нужным делиться подробностями личной жизни. Им кажется непонятным, когда звезды отечественного шоу-бизнеса выставляют напоказ семейные секреты и фотографируют собственных детей при каждом удобном случае. Именно поэтому пара не выкладывает снимков с трехлетним Робертом и полуторагодовалой Софией, считая, что дети находятся в неосознаном возрасте и не могут еще отдавать себе отчета в том, насколько это уместно со стороны родителей.

Ляйсан Утяшева паникует из-за здоровья детей

Однако прекрасный семейный отдых в Доминиканской республике несколько изменил отношение влюбленных к соцсетях. Утяшева и Воля не побоялись запечатлеть малышей на видео и дать подписчикам возможность увидеть своих наследников. В коротком ролике мама с сыном бегают по белоснежному пляжу популярного среди российских туристов курорта Доминиканы Пунта Кана. В последующих фрагментах видно, что уже папа играет с Робертом, плескаясь в море. В это время Ляйсан загорает в тени под пальмами. Она успела захватить в кадр наследницу, которая резвилась, сидя на песке.

Видеоподборку из отпуска в теплой стране Утяшева сопроводила песней супруга «Море», которая, судя по всему, как нельзя лучше передала атмосферу. Стоит признать, что пара целенаправленно не снимала детей крупным планом, поскольку супруги не хотели акцентировать на них внимание. На видео подписчики разглядели сына и дочь знаменитостей только со спины.

Поклонники Воли и Утяшевой не скрывают, что долго ждали того момента, когда знаменитости наконец-то поделятся какими-то снимками или видео, на которых присутствуют их дети. Фолловеры не смогли разглядеть внешность наследников, поэтому им тяжело сказать, на кого малыши больше похожи. Им понравилось, что София и Роберт отлично проводят время с родителями.

«Круто, красиво и все в тему, хороший отдых! И здорово, что дети в кадре», «Ляйсан, вы очень приятная женщина, и Павел мне всегда нравился. Вы просто замечательная пара. И детки у вас просто замечательные», «Будьте здоровы, вы красивая и замечательная семья! Увидела детей ваших, счастье!», «Какой невероятный позитив от вас! Вы окружили детей такой энергией солнечной, прелесть», – восторженно написали фолловеры в Сети.

К слову, Ляйсан признавалась, что не будет выкладывать снимки детей до определенного возраста. Ей кажется, в что в Интернете и без того много негатива, который непременно может отразиться на наследникам. «Как только Роберт и София достигнут совершеннолетия или хотя бы 12 лет и захотят выложить в аккаунты в социальных сетях все детские фотографии с мамой и папой, конечно, они смогут это сделать. Единственное, в данный момент мы стараемся лоббировать наших детей, ограждая их от лишнего внимания. Мы пока не понимаем, насколько они хотят этого внимания. Они сами решат в дальнейшем», – заявила Утяшева. Ляйсан Утяшева о браке: «Не стоит таить обид друг на друга»

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