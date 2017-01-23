Светлана Ходченкова празднует свой 34-й день рождения на Бали

На Бали вместе с актрисой отдыхают Андрей Григорьев-Аполонов, Анна Семенович, Анастачия Стежко и Сабина Ахмедова, которые находятся там еще с новогодних праздников. Множество приветственных комментариев появилось и на страничке звезды в Instagram. Так, кроме многочисленных поклонников, именинницу поздравили фигуристка Анастасия Гребенкина и коллега по фильму «Викинг» Александра Бортич, которая посоветовала звезде скорее возвращаться домой.Ходченкова, в свою очередь, призналась, что в снежную Москву спешить не собирается. Видимо, она твердо решила провести весь свой зимний отпуск в теплых краях.

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