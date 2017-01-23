Французский фильм «Иллюзия любви» с Марион Котийяр вышел в прокат. Известно, что кинокартина можно посмотреть уже с 19 числа этого месяца.
Две главные роли в фильме сыграли Гаррель и Котийяр. Сюжет фильма связан с девушкой, которая очень хочет полюбить. Она живёт в посёлке, где тяжело найти достойного возлюбленного, поэтому влюбляется в своего учителя.
Педагог же отказывает девушке, после чего у той возникает психическое расстройство. Далее родители пытаются отдать девушку замуж за бригадира, пообещав, что у главной героини есть богатое приданое. Вот с этого момента начинается кульминация.
«Иллюзия любви» предназначена для тонких, романтических натур. Она подойдёт для просмотра влюблённой паре.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173301-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.