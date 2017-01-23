Фильм «Иллюзия любви» с Марион Котийяр вышел в прокат

Две главные роли в фильме сыграли Гаррель и Котийяр. Сюжет фильма связан с девушкой, которая очень хочет полюбить. Она живёт в посёлке, где тяжело найти достойного возлюбленного, поэтому влюбляется в своего учителя.Педагог же отказывает девушке, после чего у той возникает психическое расстройство. Далее родители пытаются отдать девушку замуж за бригадира, пообещав, что у главной героини есть богатое приданое. Вот с этого момента начинается кульминация.«Иллюзия любви» предназначена для тонких, романтических натур. Она подойдёт для просмотра влюблённой паре.

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