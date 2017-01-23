Настя Ивлеева призналась, как зарабатывала на жизнь в ночных клубах

Девушка решила рассказать подписчикам, как складывалась ее жизнь до того, как она стала популярным видео-блогером. По словам звезды «Инстаграма», она долгое время не могла понять, чем все-таки хочет заниматься. На протяжении нескольких лет ей приходилось работать в развлекательных заведениях Северной столицы.

Настя Ивлеева не так часто делится с фолловерами собственными переживаниями и мыслями. Большинство подписчиков знаменитости привыкли наблюдать за ее забавными видеороликами, оставляя тысячи комментариев. Они считают, что девушка ведет себя максимально непринужденно, стараясь показать в своих работах, как нужно уметь смеяться над собой. Однако до прихода славы Ивлеева столкнулась с серьезными трудностями.

Арсений Бородин и Настя Ивлеева: «Приходится ругаться из-за работы»

Настя сообщила, что попробовала себя в нескольких сферах деятельности. Будучи студенткой одного из университетов Санкт-Петербурга, она поняла, что ей совершенно не интересна выбранная специальность. Поэтому Ивлеева предпочла пропускать занятия в вузе и устраивать вечеринки с друзьями. Когда ей был 21 год, пошла работать в ночной клуб. На протяжении пяти лет она исполняла обязанности хостес, встречая гостей. По словам девушки, знакомство с множеством разных людей привлекало ее, ведь некоторые из них онажды сумели помочь ей.

«Поначалу я кайфовала. Это легкие деньги и какая-то значимость среди богатых и обеспеченных. Тот момент, когда ты решаешь, кто будет сидеть за крутым столом, а кто нет! Я знакомилась с очень серьезными людьми. И эта доступность денег, связей, алкоголя и ночных тусовок расслабила меня», – призналась девушка в «Инстаграме».

В какой-то момент Ивлеевой надоел такой образ жизни. Она поняла, что ей не удается развиваться и стремиться к чему-то большему. Звезда вспомнила, что у нее не было желания познакомиться с влиятельным человеком, а затем выйти за него замуж. Поэтому знаменитость неоднократно увольнялась с одних мест и переходила в другие. Как оказалось, это было совершенно бессмысленно.

Настя решила попробовать себя в чем-то другом и устроилась работать в офис. Но интерес к подобной деятельности быстро наскучил звезде Youtube. Ей казалось совершенно невыносимым выживать в строгом графике за небольшую зарплату. Поэтому она часто думала, что ночные заведения, в которых надо было появляться всего два раза в неделю, могут дать ей гораздо больше.

«Офис для меня – это клетка, ад, испытание и самое убогое расписание на планете. Пыталась я жить офисной жизнью с зарплатой 25 тысяч в месяц. График через три недели начинал меня дико бесить, а денег жутко не хватало! Как бы в этом нет ничего плохого, но только когда работа в кайф. А тут, это было тупо ради бабла», – рассказала видеоблогер.

Ивлеева даже работала мастером по педикюру и маникюру в салоне красоты. Первое время, по словам знаменитости, ее это увлекло и оставило в покое мысли о клубной жизни. Но постепенно к девушке пришло осознание, что такая работа не несет никаких перспектив. Надо отметить, что, в итоге, Настя все-таки продолжила работать в некоторых ночных заведениях по выходным дням.

«График выматывал. Все больше начинала чувствовать, что так долго продолжаться не может! Но самое сложное – это понять, кем ты хочешь стать! Куда идти, где все это искать и куда тебе вообще податься! Ибо моя профессия мне не интересна, в офисе работать не смогла, маникюр меня тоже особо не привлекал, а в клубах я только тратила своё здоровье и годы», – поделилась мыслями знаменитость.

Как только Ивлеева осознала, что она все-таки является творческим человеком и ей не хочется загубить в себе заложенный потенциал, девушка решила действовать и развиваться в этом направлении. Настя переехала в Москву, где и начала активно строить карьеру. Она призналась, что ей поступали предложения об участии в разных проектах и раньше, но девушка отказывала всем из-за неуверенности в себе.

«Я шарилась в разных соцсетях в поиске интересных кастингов, но практически никогда на них не приходила, так как очень себя стеснялась. Это правда! Я была ярой любительницей себя недооценивать», – поведала Настя Ивлеева.

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