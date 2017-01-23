Эвелина Бледанс дала 8 ценных советов мамам особенных детей

Самым важным в воспитании особенных детей мама Эвелина Бледанс считает спорт. Сема обожает спортзал и часто посещает его с родителями. Среди любимых занятий - приседания, упражнения с гантелями и на тренажере, имитирующем греблю, а также плавание. Далее Эвелина Бледанс советует мамам относиться к солнечным детям с особой нежностью. В доме должны быть плюшевые игрушки, а самого малыша нужно постоянно целовать. Он должен чувствовать себя в безопасности и ощущать любовь. Не менее важной является и традиция совместных обедов. Солнечные малыши любят общество родных и чувствуют себя в такие моменты центром Вселенной.Важными являются и интеллектуальные занятия с особенными малышами. Руки ребенка следует развивать при помощи специальных игр, а память ребенка следует тренировать изучением букв. При этом после каждого такого занятия малыша нужно обязательно хвалить. Это будет повышать его интерес, и делать его более любознательным. Рекомендует Эвелина Бледанс заниматься и с русской матрешкой. При помощи нее можно легко научить малыша разбираться в размерах. Не менее важными являются и игры с игрушками-пальчиками, которые развивают моторику пальцев и рук. Но самым главным советом от Эвелины Бледанс, несомненно, является любовь. Она поистине творит чудеса, считает звездная мама особенного ребенка.

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