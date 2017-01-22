Михаил Боярский переезжает из Петербурга в Москву без супруги

Заманчивое предложение сделали известному актеру Михаилу Боярскому на Первом канале, пригласив работать в популярный проект. Но такая работа предполагает переезд на определенное время в столицу без семьи, с которой всем известный «Дартаньян» живет в Санкт-Петербурге.
Известного российского актера Михаила Боярского пригласили в качестве ведущего проекта "Минута славы" на Первом канале. Продюсеры решили возобновить показ шоу, которого не было в эфире уже несколько лет. Эфир запланирован на февраль. Кастинги для талантливых людей, которые могут принять участие в проекте, уже прошли во многих местах РФ. На данный момент проводятся уже заключительные репетиции. В состав жюри решено включить также Владимира Познера, шоумена Сергея Светлакова, актрису Ренату Литвинову и актера Сергея Юрского.
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