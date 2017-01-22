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Мария Кожевникова рассказала о серьезном диагнозе сыновей

Знаменитость рассказала, что отменила все запланированные мероприятия на ближайшее время и решила никуда не выбираться из дома. Как выяснилось, наследники звезды тяжело заболели, и она была вынуждена заняться их лечением. Женщина также призналась, что и сама почувствовала недомогание, поэтому пришлось вызвать медицинского специалиста.

Мария Кожевникова рассказала о серьезном диагнозе сыновей
Актриса Мария Кожевникова
// Фото: «Инстаграм»

Мария Кожевникова устроила с семьей каникулы на одном из островов Таиланда. Женщина активно публиковала яркие снимки и делилась с подписчиками самыми интересными моментами отпуска. Однако незадолго до вылета в Москву Мария сообщила поклонникам, что ее двухлетний сын Максим сильно заболел. После этого трехлетний Иван также почувствовал недомогание. Актриса пожаловалась, что взяла на отдых абсолютно все лекарства, кроме того, которое было нужно в тот момент. Обращаться к врачам за рубежом Кожевникова не стала, поскольку предлагаемые ими препараты содержат нежелательные для детского организма антибиотики. 

Поклонники обеспокоены здоровьем Марии Кожевниковой

Как только семья артистки вернулась в российскую столицу, она вызвала доктора. Специалист одного из медицинских учреждений Москвы приехал к знаменитости домой. После проведенного осмотра выяснилось, что у женщины и ее детей нарушена микрофлора организма. Мария стала уверять врача, что ни о каком дисбактериозе не может быть и речи, ведь он не передается воздушно-капельным путем и не вызывает высокой температуры. 

«В России бушует грипп H3N2, и, несмотря на то, что я отменила почти все мероприятия, мы все-таки его подхватили. Температура у детей держалась долго и многие жаропонижающие нам просто не помогали. К нам приехал педиатр и стала нас уверять ,что это точно не грипп, не ОРВИ, а дисбактериоз. Мы потеряли два дня, естественно, сдав анализы, моё убеждение в том, что у нас грипп, подтвердилось. Спасибо друзьям и за хороших врачей», – рассказала Кожевникова в «Инстаграме».

Мария поведала, что приехавший к ней домой педиатр не провела тщательного осмотра детей, поэтому быстро пришла к выводу, что у мальчиков дисбактериоз. Кожевникова до последнего была убеждена в том, что это не так. Она заявила, что ее небольшой опыт и знание медицины давали ей право считать, что диагноз поставлен неверно. Артистка предпочла не выражать всех мыслей, которые у нее возникли после такой встречи со специалистом. 

Мария не стала скрывать от фолловеров своего негодования. Она отметила, что отдала за визит педитра приличную сумму денег. Но, судя по всему, эта была абсолютно пустая трата, поскольку первичный диагноз не подтвердился. Кожевникова дала совет родителям как можно реже появляться сейчас в общественных местах с детьми, ведь они легко могут заболеть после нежелательного контакта с окружающими. 

«Если у вас есть возможность поберегите своих деток, не ходите там, где много людей, грипп очень тяжёлый, как говорится, даже врагу такого не пожелаешь! Будьте здоровы!» – дала напутствия Мария в микроблоге.


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