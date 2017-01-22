Леди Гага споет на футбольном матче

Популярная американская звезда Леди Гага поделилась информацией о том, что выступит для футбольных фанатов во время перерыва матча, а в качестве сцены для сего действа использует крышу стадиона.Это событие произойдет 5 февраля во время соревнования «Супербоул-2017» на техасском стадионе «NRG Stadium», в котором американские команды будут завоевывать звание сильнейшего футбольного коллектива США.

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