Леди Гага споет на футбольном матче

Футбольный матч американской лиги порадует собравшихся поклонников не только захватывающей игрой «Супербоул-2017». Во время перерыва между таймами запланировано выступление известной певицы со звучным именем Леди Гага.
Популярная американская звезда Леди Гага поделилась информацией о том, что выступит для футбольных фанатов во время перерыва матча, а в качестве сцены для сего действа использует крышу стадиона. Это событие произойдет 5 февраля во время соревнования «Супербоул-2017» на техасском стадионе «NRG Stadium», в котором американские команды будут завоевывать звание сильнейшего футбольного коллектива США.
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