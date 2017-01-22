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Дмитрий Шепелев устроил Платону активный отдых в горах

Телеведущий с наследником катаются на лыжах за границей. Дмитрий Шепелев поделился новым совместным снимком с наследником, сделанным предположительно в одной из стран Европы. Очевидно, что малыш в восторге от каникул, которые устроил ему отец. Поклонники Шепелева просят почаще показывать им совместные кадры с сыном.

Дмитрий Шепелев устроил Платону активный отдых в горах
Дмитрий Шепелев
// Фото: «Инстаграм»

Телеведущий Дмитрий Шепелев в эти январские дни устроил своему сыну Платону активный отдых. Звездный папа вместе с наследником отправились покорять горнолыжные склоны. Судя по всему, местом для активного отдыха Шепелев выбрал одну из стран Европы.

Дмитрий поделился совместным снимком с Платоном, на котором отец и сын выглядят невероятно счастливыми. Очевидно, что мальчик в восторге от зимних развлечений и ослепительных белоснежных вершин, которые его окружают. Фото запечатлело трогательную пару в момент небольшой паузы. «Суббота, 3000 метров и горячий шоколад», - лаконично прокомментировал селфи с наследником звездный родитель.

Стоит отметить, что Дмитрий Шепелев нечасто делится в микроблоге совместными снимками с сыном Платоном, стараясь таким образом оберегать малыша от излишнего внимания людей, слишком активно интересующихся жизнью наследника покойной певицы Жанны Фриске. И потому каждый новый кадр, появляющийся в микроблоге звезды, вызывает неподдельный восторг у его поклонников, которые просят Шепелева показывать больше подобных снимков с Платоном.

«Ваши фото всегда счастливые и добрые», «Дмитрий, вы большой молодец, такой хороший папа», «Любуюсь вами, молодцы! Жанночка радуется!», «Ай, какие классные! Ну давайте, отрывайтесь там завистникам назло!», «Дмитрий, вы лучший, хотелось, чтобы вы чаще радовали нас фото с сыном», «Какие вы замечательные, дай боже, чтобы все было у вас прекрасно», «Как здорово! Дима, вы большой молодец. Ваши снимки всегда такие светлые, глядя на них, всегда чувствуешь: тепло, добро и счастье!» - поделились эмоциями, которые вызвала у них фотография Дмитрия и Платона подписчики микроблога Шепелева.

Стоит отметить, что звездный папа прививает сыну любовь к спорту. Так, утром первого января, когда большая часть страны приходила в себя после праздничной новогодней ночи, Дмитрий Шепелев привел Платона на каток, где сам учил малыша скользить по льду.

В целом, несмотря на напряженный рабочий график, телеведущий старается уделять максимум своего времени Платону. Наследник Шепелева растет очень развитым мальчиком, жизнь которого расписана буквально по часам. Трехлетний малыш посещает английскую школу и обычный детский сад. Еще в ежедневном расписании Платона гимнастика, бассейн, занятия по лепке и уроки музыки. И конечно, папа старается делать так, чтобы сын всегда помнил о маме. Дмитрий Шепелев заговорил о новых отношениях


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