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Алла Пугачева ищет источник заговора против нее

Алла Пугачева ищет источник заговора против нее. У нее уже есть некоторые предположения.

Алла Пугачева ищет источник заговора против нее


Напомним, в начале 2017 года на Первый канал поступила петиция от жителя Ростова-на-Дону, в которой он настоятельно рекомендовал руководству пересмотреть программу новогодних передач. Автор заявления дал понять, что не всем нравится наблюдать на экране Аллу Пугачеву ночью 31 декабря. Под его петицией подписалось более 170 тысяч согласных.

В то же время, сама Примадонна считает, что за этой жалобой стоят ее враги. Певица призналась, что даже ей даже известны имена заказчиков. Мужчина, написавший петицию, в свою очередь, отвечает, что он просто отразил реакцию общественности. Он даже извинился перед артисткой, подчеркнув, что он вовсе не против ее возвращения в эфир. По его словам, некоторым зрителям просто не нравится формат подачи праздничной передачи – застолье в компании с Пугачевой, ведущими Первого канала и Филиппом Киркоровым.


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