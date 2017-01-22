В Сети распространилась видеозапись совместного выступления Веры Брежневой и Константина Меладзе. Концертный номер звездной пары наблюдала публика фестиваля «Роза Хутор».
Несмотря на то, что певица и композитор официально узаконили свои отношения, они до сих пор не появляются вместе в публичных местах. Исключением стал музыкальный рождественский фестиваль в Сочи «Роза Хутор». Брежнева исполняла песню «Оттепель», а Меладзе-старший аккомпанировал ей на рояле. Во время выступления и после супруги проявляли друг к другу нежные чувства, растрогав зрителей. Кроме того, на фестивале Григория Лепса произошло еще одно знаменательное событие – на сцене воссоединился «золотой состав» коллектива ВИА Гра, вызвавший море аплодисментов.
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