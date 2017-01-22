«Зимняя вишня»: как сложились судьбы актеров культового фильма

Жизнь артистов оказалась не менее драматичной, чем их экранных героев. В программе «Тайны нашего кино» Иван Усачев рассказал, как живут сегодня Елена Сафонова, Лариса Удовиченко, Ивар Калныньш и другие звезды, для которых роль в «Зимней вишне» стала настоящей визитной карточкой.

Фильм «Зимняя вишня», вышедший на экраны в 1985 году, по популярности и народной любви может сравниться, пожалуй, с такими картинами как «Ирония судьбы, или с легким паром» и «Москва слезам не верит». Только в первый год проката «Зимнюю вишню» посмотрели более 60 миллионов зрителей в двадцати странах мира. Советские телезрительницы назвали фильм «гимном одиноких женщин». О том, как создавалась эта мелодрама и о судьбах актеров, занятых в ней, в передаче «Тайны нашего кино» рассказал Иван Усачев.

Судьбу главных героев фильма обсуждали на самом верху. По сценарию, Ольга должна была выйти замуж за иностранца. Но председателю Государственного комитета по кинематографии Филиппу Ермашу эта идея не понравилась.

«Он сказал, что нужно заменить иностранного дипломата на кого-нибудь нашего, что мы и сделали, пригласив на роль Герберта латышского актера Ивара Калныньша», - вспоминает режиссер Игорь Масленников.

Зато в идеологию того времени прекрасно вписался сюжет на трассе, когда герой Виталия Соломина Вадим на «Жигулях» догоняет «Мерседес» с возлюбленной.

Кстати, личная жизнь Ивара Калныньша, герою которого отказала невеста, сложилась гораздо счастливее, чем многих актеров занятых в фильме. У известного артиста было три брака и все три, как уверяет 68-летний актер, счастливые, так как подарили ему пятерых прекрасных детей. Нынешняя жена Лаура моложе Ивара на тридцать лет. Ивар Калныньш признается, что даже сегодня поклонники спрашивают у него, как он пережил предательство любимой девушки.

Часто жалели зрители и Елену Сафонову. Ее судьба, кстати, оказалась драматичней, чем судьба ее героини Ольги. После премьеры «Зимней вишни» жизнь тогда еще начинающей актрисы круто изменилась. Посыпались предложения. В начале 90-х годов Елену Сафонову пригласили на главную роль в фильме «Аккомпаниаторша», который снимался во Франции. Там она познакомилась с актером Самюэлем Лабартом, за которого вышла замуж. Актриса переехала жить во Францию вместе с сыном Иваном. В новом браке у Сафоновой родился сын Александр, сейчас ему 23 года. Кстати, супруг актрисы сыграл водителя в продолжении «Зимней вишни». А часть сцен снималась во Франции, в квартире Елены Сафоновой и Лабарта.

Но этому браку было суждено распасться. Муж Елены не смог пережить, что она уделяла своей карьере больше внимания, чем семье. Настоящей трагедией для Сафоновой стало решение, которое принял суд во Франции, оставив сына с отцом. В 1997 году актриса вернулась в Россию, и с тех пор она живет на две страны.

«Мне для счастья нужно немного, - говорит Елена Сафонова. – Я должна побывать во Франции и увидеться сыном. И еще мне нужно обязательно куда-то поехать, где я могла бы хорошо отдохнуть».

Повторила судьбу своей героини актриса Лариса Удовиченко, сыгравшая соседку и подругу Ольги Валю, которая прощала своему любимому человеку Саше его любовь к алкоголю. В жизни артистке так же пришлось столкнуться с зависимостью своего супруга, музыканта и бизнесмена Геннадия Болгарина. Как писали в прессе, тот увлекся казино и стал проигрывать огромные деньги. Актриса пыталась бороться, но тщетно. Чувства сгорели, брак, спустя два десятка лет совместной жизни, распался. Сейчас Удовиченко посвящает себя только дочке, которая живет в Италии, и любимой работе.

«А не любя уже в сознательном возрасте идти к человеку, который тебе не близок, невозможно, - объясняет свое женское одиночество Лариса Удовиченко. - Я снимаюсь, я играю в антрепризных спектаклях, все время езжу. Я стараюсь не кривить душой, а максимально честно относится к работе и к людям, которые меня окружают».

Актер Сергей Паршин сыграл жениха героини Удовиченко Сашу. Сцен с ним в фильме должно было быть больше, но пьющий спортсмен не вписывался в рамки борьбы с алкоголизмом, развернувшейся тогда. Паршин не скрывает, что до сих пор жалеет о вырезанных с ним сценах. Впрочем, у актера еще будет шанс доиграть свою роль до конца, ведь Игорь Масленников задумал снимать продолжение мелодрамы. «Получился сюжет довольно острый. О том, как два родственника, брат и сестра от разных отцов, но с одной матерью, которую зовут Ольга Николаевна (ее играет Сафонова), приезжают на несколько дней в Петербург на международный симпозиум», – рассказал Масленников в программе. Режиссер уже написал сценарий и пригласил на съемки героев прежних фильмов.

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