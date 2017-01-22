Алла Михеева сверкнула голой грудью во время отдыха на Мальдивах

Сейчас Алла Михеева отдыхает на Мальдивах, откуда и делится откровенными фотографиями в соцсети Instagram. Ранее она показывала самые обычные снимки со спины, океан, пальмы, а вот сейчас она просто шокировала поклонников. Один из фанатов даже написал, что готов целовать песок, по которому она ходила, а другой даже предложил руку и сердце.Однако не все так восприняли новое фото. Нашли и те, кто раскритиковал Аллу Михееву. Одни высказали, что слишком долго она отдыхает, потому что уже второй раз за месяц уехала отдыхать, другие – что мало разделась. В целом поклонники отметили, что девушка очень красивая и пожелали ей хорошего отдыха и скорейшего возвращения на экраны.

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