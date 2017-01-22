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Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»

Экс-участница реалити-шоу рассказала о конфликте с Татьяной Владимировной и тесте на детекторе лжи. По словам Ирины Александровны, другая «мама телестройки» приписывает ей судимость, а также говорит о романах с молодыми мужчинами. Женщина не намерена это терпеть: она подала в суд за клевету, распространенную в массы.

Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Ирина Агибалова
// Фото: «Инстаграм»

Около месяца назад поклонники экс-звезды «Дома-2» Ирины Александровны Агибаловой пришли в ужас от новостей. В Сети появилась информация, что женщина, на которую они равнялись, якобы сидела в тюрьме, всю жизнь изменяла мужу, а также состоит в отношениях с Прохором Шаляпиным. Такой информацией с ними охотно делится еще одна «мама телестройки» Татьяна Владимировна Африкантова. Ирина Александровна рассказала «СтарХиту», почему женщина распространяет слухи об их семье. Агибалова призналась в том, что ей пришлось пройти детектор лжи. По словам экс-участницы реалити-шоу, из-за клеветы у нее даже начались проблемы со здоровьем. 


Ирина Александровна, расскажите, пожалуйста, с чего вообще началась эта история, как вы узнали о сплетнях в свой адрес?
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Около месяца назад мы встретились с Татьяной Владимировной на одном из мероприятий. Она предложила мне ночью поехать в караоке, но я объяснила, что не езжу по таким местам. Вместо этого пригласила ее на следующий день пойти на светский день рождения моей подруги. Но вот придя домой получила огромное количество смс от друзей и поклонников с той грязью, которая начала литься из «Перископа» Африкантовой.
Но в итоге на вечеринку она все же приехала?
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Как ни странно, да. Я, конечно, подошла, сказала, что мне очень больно и неприятно слышать про себя такие вещи. Тем более ладно незнакомый человек, а тут она апеллирует тем, что лично знает меня и новости, мол, эти проверенные. Попросила ее прямо сейчас выйти в «Перископ», объяснить зрителям, что это неправда. Татьяна Владимировна тут же начала отнекиваться: «Да я не это имела в виду! Они все не так поняли!» Но в итоге включила трансляцию и все сказала.


Получается, конфликт мог закончиться еще тогда?
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Конечно. Я поздравила свою подругу, спела ей песню и поехала домой. Все повторилось сначала: посыпались видео-нарезки, скрины с очередной трансляции Африкантовой. Якобы я ее спаивала, а ей от алкоголя плохо, что заставляла молодых мальчиков ее обнимать, снимала все это на телефон и так далее. Это светская вечеринка – там огромное количество фотографов! Можно даже зайти в соц. сети именинницы и понять, что там снимали всех, и делала это не я.—
А что она говорила еще? Ведь эта история не могла стать такой громкой только из-за слухов с вечеринки...
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Она месяц поливала меня и мою семью у себя в «Инстаграме» и «Перископе». Называла меня «зечкой», «сидевшей», «гулящей», говорила, что все дети у меня от разных мужчин. Потом ее стал поддерживать и муж Александр, также рассказывающий, где и когда я «сидела».
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Такие посты Татьяна Владимировна оставляла в адрес Ирины Агибаловой
// Фото: Соцсети

Они это просто сами придумали?
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Нет. Они начитались в интернете моих «биографий». Многие писались еще во времена моего нахождения на «Доме», но тогда мы думали, это вторая сторона популярности. Сейчас я намерена разобраться со всеми сайтами, публикующими это вранье. У меня даже приводов никогда не было! Я работала учительницей в школе – неужели бы меня туда взяли, если бы я сидела?—
Но ведь можно было взять справку о том, что у вас нет судимостей…
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Так вот самое интересное, что такую справку я уже брала – еще до всей этой истории. И даже выкладывала ее на своей страничке «ВКонтакте». А на днях были съемки передачи, где я даже села на детектор и отвечала абсолютно на все вопросы – даже те, на которые не хотела…—
Что сказал полиграфолог?
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Слава Богу и спасибо полиграфологу, что он вышел и сказал: «Ирина Александровна Агибалова ответила честно на все вопросы». Но, конечно, Ольга Васильевна Гобозова на пару с Татьяной Владимировной начали кричать, что все куплено, что у них есть доказательства, последняя вообще начала там плясать и устроила цирк Шапито. Три с лишним часа их просили предоставить эти самые «доказательства» - обещали показать в суде.—
Вы подали в суд?
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Конечно! Сначала подавали иск как административное правонарушение – клевета. Теперь уже будем подавать как уголовное – клевета, распространенная в массы. Моральный ущерб мы с моим адвокатом указали в миллион рублей. К слову, Ольга Васильевна тоже обещала подавать иск за то, что я когда-то имела неосторожность сказать, что болезнь Светланы Михайловны Устиненко была спровоцирована поведением Гобозовой.—
Муж Татьяны Владимировной подключился и вместе с супругой активно делится информацией якобы о вашей жизни. А ваш муж не вступал с ним в диалог?
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Нет. На программе он высказал свою точку зрения, объяснил, что уверен во мне и моей семье и никакие там ДНК-тесты ему не нужны. Когда стало невозможно терпеть то, что там происходило, он взял меня за руку и просто увел.
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Ольга Гажиенко защищала маму изо всех сил
// Фото: Соцсети

А кто еще ее поддерживает?
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Я даже не знаю. Вот на днях в каком-то кафе она вышла в «Перископ» вместе с Михаилом Терехиным и Рустамом Солнцевым. Эфир их назывался: «Миллион или зона?» Как вы считаете – это нормально?—
Не пробовали поговорить с ее дочкой Мариной? Она всегда считалась самой воспитанной и неконфликтной на проекте…
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Я писала ей только из-за доброго отношения к самой Марине. Объяснила, что если ее мама не прекратит, то я вынуждена буду подавать в суд. Она ответила мне так: «Я только что поговорила с мамой, мы 40 минут разговаривали, и она мне пообещала, что больше вашу фамилию вообще в «Перископе» упоминать не будет. Я с ней поговорила строго, ее заносит, она своей перископ раскручивает».
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Обращение Ирины Агибаловой к Марине Африкантовой
// Фото: Личный архив

А что это за история с Прохором Шаляпиным, о которой Татьяна Владимировна также рассказала в своей видеотрансляции?
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Как-то давно Прохор в кулуарах сказал мне, что устал от грязи и слухов, которые на него льют еще с его романа с Ларисой Копенкиной. Сказал, что хочет отмыться от всего этого. А спустя время мы были на общих съемках. Я зашла в гримерную, там он общался с Татьяной Владимировной. Я спросила, знакомы ли они и пошутила: «Прохор, ты же обещал, что больше подобных романов не будет!» А вот Татьяна Владимировна все приняла всерьез и сочла, что я ревную и мы с ним чуть ли не спим.—
Я понимаю, что вам неприятно это вспоминать, но, наверняка, какие-то ее фразы задели вас больше всего?
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Меня все задело. Мне вообще очень больно и неприятно от этой истории. Тут затронута вся семья: и мои дети, и муж, и внуки, и старенькая мама, и покойные папа и бабушка с дедушкой. Я не очень понимаю, как человек в 62 года может все написанное в интернете принимать за чистую монету, как может так оскорблять других людей, прикрываясь какими-то несуществующими доказательствами, говорить такие абсурдные вещи в своем возрасте: «Вот она пирожки стряпает, пусть стряпает. А я люблю секс и на вечеринки должна ходить вместо нее» и много другого.—
Ирина Александровна, но с чем это может быть связано? Почему именно о вас, за что?
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Просто у Татьяны Владимировны после ухода из «Дома-2» начался дефицит внимания, ей хочется раскрутиться, получить пиар. Я четко увидела на записи программы, как сильно они с Ольгой Васильевной мне завидуют, какими злыми глазками смотрели на меня. Часто звучали фразы: «как она», «я тоже хочу» и так далее. Они следят за моей жизнью и соц. сетями, видят, с какими людьми дружу, куда хожу, сколько у меня рекламы и подписчиков… Я помню ситуацию, когда Ольга Васильевна закатила Алиане скандал, что та не взяла ее на новогоднюю фотосессию. Наверное, все отсюда.—
Я чувствую, что вы очень переживаете... Из-за этого стресса не ухудшилось здоровье?
Ирина Агибалова: «Из-за клеветы Африкантовой у меня могут начаться проблемы с опухолью»
Еще как ухудшилось. Все знают, что у меня постоянные мигрени. Сейчас они с такой болью, что не помогают никакие лекарства. Еще у меня была найдена опухоль, но слава Богу, она не увеличивалась, не двигалась. Но врачи строго настрого запретили нервничать. Из-за всей этой истории не нервничать совсем не получается…


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