Вера Брежнева в купальнике: Фото в Инстаграм вызвало массу комментариев

Вера Брежнева умеет работать и умеет хорошо отдыхать. Певица выложила в своем Инстаграм фотографию на пляже. Отметим, что Брежнева выбрала теплый отдых в Таиланде. На фотографии видно прелестные формы певицы, она лежит на пляже в купальнике. Большинство подписчиков оценило длину ног певицы и ее маленькую татуировку в виде сердечка.Фото Веры Брежневой в купальнике понравилось почти 200 тысячам подписчиков. Они сравнивали певицу с русалкой, кошкой, принцессой и признавались ей в любви. Также, фотографию копировали себе, и устанавливали на смартфон вместо заставки.Но не бывает все идеально, и нашлись люди, которые не оценили новое фото Брежневой. Им не понравился купальник, худоба певицы и слишком худая попа. Также последовали сравнения с прошлым звезды и отметки об увядании секс символа шоу-бизнеса.

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