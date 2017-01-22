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Леонид Якубович, новости сегодня, 22 января, о состоянии здоровья: как себя чувствует телеведущий

Леонид Якубович, новости сегодня, 22 января, о состоянии здоровья: как себя чувствует телеведущий
Вокруг прославленного телеведущего Леонида Якубовича появилась неоправданная волна обсуждений в негативном ключе со стороны поклонников после того, как стали распространяться недостоверные сообщения о резком ухудшении его состояния здоровья.

Доходило даже до того, что пользователи социальных сетей указывали на смерть шоумена, которую якобы пытались скрыть его представители. Некоторые источники утверждали, что артисту пришлось на некоторое время покинуть Россию, дабы пройти срочное лечение за границей. Сам Леонид Якубович и его представили какое-то время отмалчивались.

Вскоре выяснилась правда. Это произошло после заявления со стороны самого Леонида Аркадьевича, который устал от домыслов по поводу своего самочувствия. Он честно признался, что воспринимает все сообщения о своей кончине с юмором, понимая, что их распространяют люди не от большого ума. Таким образом, телеведущий заверил своих истинных поклонников в том, что у него все в порядке.

Как следует из свежих комментариев Леонида Аркадьевича, на самом деле с ним все в полном порядке. В последние месяцы он не менял свой привычный ритм жизни, как в творческой деятельности, так и в обыденности. Таким образом он опроверг множественные слухи о том, что его состояние здоровья кардинальным образом ухудшилось. Телеведущий полон сил не только для творческих свершений, но еще и активной обыденной жизни. В частности, в свободное от работы время он с удовольствием играет в теннис, поддерживая свою физическую форму в отменном состоянии.

Леонид Якубович - знаменитый советский и российский телеведущий, продюсер, актер и сценарист. В 2002 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. На протяжении длительного времени он ведет развлекательную передачу "Поле чудес".


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