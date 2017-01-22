Жители Пензы обсуждают увиденный в небе НЛО

Один из жителей Пензы опубликовал фотографию, на котором над городом в небе показался НЛО. Светящийся шар очень заинтересовал пользователей, а один из них спросил, что за яркий луч возник над городом.Многие пензенцы стали писать в комментариях множество версий, касающихся таинственного космического объекта. Одни пользователи полагали, что шар может являться кометой, дроном или же падающим метеоритом. Другие местные жители подумали, что увиденное явление – это вторжение инопланетян или обычный луч прожектора. Примечательно, что некоторые комментаторы заявили, что видели НЛО и в других местах над Пензой.

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