Новости шоу-бизнеса сегодня, 22.01.2016: личная жизнь российских звезд, новости сейчас, 22 января

Последние новости российского сегмента шоу-бизнеса на сегодняшний день, 22 января 2017 года, информируют о следующей череде звездных событий: у Наташи Королевой сдали нервы во время похорон бабушки. Виктория Боня сделала заявление после обвинений в сутенерстве. Никита Джигурда потребовал от бывшей супруги Марины Анисиной выплаты ему алиментов.Популярная певица Наташа Королева несколько дней назад простилась со своей 94-летней бабушкой. Артистка не сумела справиться с эмоциями на церемонии прощания. Похороны Софии Николаевны Быстрик состоялись на Берковецком кладбище. Вместе с Королевой туда приехали мать певицы Людмила Порывай и многочисленные родственники покойной. Отпевали женщину в православном храме апостолов Петра и Павла при кладбище. Могила и гроб утопали в цветах. Сама Наташа держала в руке огромный букет красных роз.Над гробом 94-летней родственницы Королева не выдержала и расплакалась. Похоронили женщину рядом с ее мужем Иваном Быстриком. На одном из венков на украинском языке была надпись: "Любимой бабушке от Наталочки и ее семьи". Простившись с бабушкой, певица подошла к могиле отца, Владимира Порывая, умершего в 1993 году, и обняла памятник, передает сайт "Комсомольская правда в Украине". Отметим, что всю жизнь родственница певицы прожила в селе неподалеку от Киева. Именитая внучка часто приезжала к ней в гости. Незадолго до смерти бабушка Королевой буквально прославилась на все село, когда дала внучке мудрый совет. "Деточка, бойся красивых мужчин - они гулящие!" - предупредила артистку бабушка.Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня попала в скандальную историю. Оказалось, партнершей Вики по бизнесу стала женщина с весьма сомнительной репутацией. С недавних пор Виктория Боня позиционирует себя как дизайнер ретро-купальников. Однако еще до презентации коллекции бывшая участница телепроекта "Дом-2" попала в скандал. Выяснилось, что партнершей Виктории по бизнесу стала... сутенерша. Самое интересное, что об этом рассказала сама Боня. Однако затем ситуация кардинально изменилась. На своей страничке в социальной сети Instagram Виктория сделала заявление. "Я хочу принести свои самые искренние извинения, так как вчера, с "помощью" нечестных и гадких людей я оклеветала😫 девушку!" - сопроводила видеоролик такой записью Боня.Виктория порадовалась, что вовремя узнала правду. "Слава Богу, что сегодня вскрылись все подробности и оказалось, что бывшая сотрудница моего партнера по купальникам подтасовывала факты, чтобы устранить конкуренцию. Ради достижения своих целей, люди идут на такие недостойные поступки! Мне очень больно, что я обидела этого человека!!!! Еще раз приношу свои глубочайшие извинения!!!" - отметила она. Ранее новоиспеченная бизнеследи попала под пристальное внимание СМИ после того, как перестала публиковать в своем аккаунте фотографии гражданского мужа Алекса Смерфита. Немедленно поползли слухи о расставании пары. Однако Боня опровергла эту информацию.Скандально известный шоумен Никита Джигурда хочет обязать свою бывшую супругу Марину Анисину выплачивать ему алименты. "Анисина должна выплачивать мне прожиточный минимум" - заявил Джигурда. Напомним, что шоумен развелся с фигуристкой Анисиной, после чего все имущество по брачному договору осталось экс-супруге. Шоумен сетует на то, что сейчас он нетрудоспособен, здоровье не позволяет работать, поэтому согласно все тому же брачному контракту Марина должна выплачивать ему алименты.В ответ на требования Джигурды Анисимова ответила: "У Никиты есть руки и ноги, голова работает прекрасно - вот пусть идет и работает!". Следует также отдельно напомнить о том, что на развод Анисимова подала осенью 2016 года. По словам юриста фигуристки Сергея Жорина, причиной развода стали сомнения в адекватности супруга. Ведь в последнее время, как рассказывала Анисина, Никита часто устраивал скандальные сцены, свидетелями которых становились дети. Женщина попросту стала бояться за своих отпрысков.

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