Вера Брежнева восхитила провокационным снимком

Через пару недель одной из самых красивых певиц российского шоу-бизнеса Вере Брежневой исполнится 35 лет. Этот возраст считается пиком расцвета женской чувственности и сексуальности. И Вера Брежнева своими горячими снимками не устает это подтверждать. Вера Брежнева взбудоражила поклонников оголенной грудью
Звезда в эти январские дни находится в Таиланде, где позволила себе полностью расслабиться. Она посещает СПА и часть времени проводит на пляже, нежась под лучами жаркого тайского солнца. Не забывает Вера Брежнева радовать и подписчиков, армия которых у певицы насчитывает уже семь миллионов. Накануне экс-солистка группа «ВИА Гра» опубликовала смелое фото, вызвавшее восторг у ее преданных фанатов. На снимке певица запечатлена в момент отдыха на пляже. Красавица застала в весьма грациозной и одновременно непринужденной позе, благодаря которой прекрасно видны все достоинства ее безупречной фигуры – тонкую талию, бесконечные ноги, накачанные ягодицы. Пикантности и провокации кадру придает купальник, который Вера Брежнева выбрала для фотосъемки. Он черный, на шнуровке, дающий понять, что его обладательница дерзка, смела и непредсказуема.
Правда, некоторые все же поспешили добавить ложку дегтя в этот словесный елей, заявив, что певице не мешало бы немного поправиться.
Стоит отметить, что Вера Брежнева уже не однажды по просьбе фанатов делилась своими рецептами красоты. Ей помогает правильное питание, физические нагрузки и недюжинная сила воли, чтобы постоянно соблюдать режим.
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