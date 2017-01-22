Воспитанница Аллы Пугачевой об операции: «Теперь я могу не бояться самоудушения»

Юлия Самойлова восстанавливает позвоночник. Несмотря на то, что певица недавно была на хирургическом столе, она нашла в себе силы записать песню с Гошей Куценко и снять клип. Артистка рассказала «СтарХиту» о том, как складывается ее жизнь после участия в телевизионном шоу «Фактор А».

Юлия Самойлова заявила о себе на музыкальном шоу «Фактор А». Юная певица в инвалидном кресле поразила Аллу Пугачеву настолько, что Примадонна апплодировала ей стоя. Не так давно девушка перенесла операцию на позвоночник. За финансовой помощью она обращалась ко всем своим поклонникам. Несмотря на недавнее хирургическое вмешательство, Юлия записала песню вместе с Гошей Куценко. Самойлова рассказала «СтарХиту» о том, как складывается ее судьба после участия в телевизионном шоу.

Недавно вы представили вашу песню с Гошей Куценко. Как появилась эта идея?Сама песня существует уже давно, с 2010 года, и переделывалась не раз. Можно сказать, что это уже не та композиция, что была шесть лет назад по звучанию, но все та же по настроению. Материал необычный - новогодний, но с легкой грустишкой. Я не долго думала, с кем спеть, и предложила Гоше - видела его в этой песне, он сам по жизни несет в себе похожее настроение. Гоша послушал песню и сказал, что она слишком «грузевая» - надо переделывать текст. Мы с мужем и так пытались и эдак, но альтернативные варианты не шли, этот текст будто бы прикипел к песне. В итоге он остался прежним, а «высветляли» грамотной новогодней аранжировкой Руслана Лукъянова. К записи песни приступили только после моей операции. Где-то в первых числах ноября, через месяц после хирургического стола, я записала вокал, на удивление неплохо, хотя врачи меня уговаривали воздержаться от пения хотя бы полгода, а лучше год. К началу декабря мы созрели для клипа - решили снять без наворотов, достаточно самобытно, без наемных актеров, только друзья и родственники музыкантов.Не так давно вы обращались к поклонникам за помощью в сборе денежных средств. Как прошла операция на позвоночник?Если бы не множество людей, которые откликнулись и помогли мне собрать крупную сумму, то я не знаю, что делала! Деньги я получила за пару недель. Операция прошла успешно, и теперь я могу не опасаться самоудушения, которое наступило бы через три-пять лет в результате прогрессии моей болезни. На данный момент у меня все отлично, реабилитация идет по плану. Я не нуждаюсь в финансовой помощи, но мне необходимы зрители и слушатели. Надеюсь, что мои песни найдут своего поклонника и западут кому-то в душу. Я благодарна всем людям, которые помогли мне с операцией и хотела бы вернуть это добро миру.—Как сложилась ваша жизнь после участия в проекте «Фактор А»?Проект «Фактор А» практически изменил мою жизнь. Это взлетная полоса, на которую я приехала на вилосипеде, а улетела на боинге. Телевидение дало мне возможность показать всей стране, что я умею, донести то, что чувствую. До этого сомневалась, кто я есть и что мне делать. Я думала, что стану психологом, еще я весьма неплохо рисую. Сейчас, кроме музыки, я не имею ни желания ни времени заниматься чем-то другим. А навыков психолога мне хватает для того, чтобы разбираться в людях, поэтому вокруг меня практически не тех, кому я была бы не рада.Кто сейчас занимается вашим продвижением?Глобально своим продвижением на сегодняшний день занимаемся мы с мужем. У меня был опыт работы по контракту, но это не особо задалось, его расторгли. Были наметки на другие контракты, но и там что-то сорвалось в последний момент. Я только в последний год осознала, что с 2013-го ждала, что меня вот-вот кто-то подпишет, скажет, что нужно петь, и я буду это делать. При этом песни, которые мы писали, просто копились в виде демо и аккуратно ложились в стол. Переломным моментом стала для меня встреча с Аллой Борисовной Пугачевой в марте 2016-го. Я пришла спросить совета, показывала свои композиции. И вдруг ей нравится одна из моих песен, и она захотела ее купить! Если Примадонна хочет купить твое творение, значит, у тебя не такой уж плохой материал! Алла Борисовна вселила в меня тогда уверенность в свои силы, дала некий вектор и понимание пути.Часть текстов к песням пишем мы сами, часть находим в Интернете и, связываясь с авторами, лицензируем. Чаще все, что присылают авторы сами, мне решительно не нравится. Одна песня из ста может приглянуться, я даже купила одну, уж очень она мне запала в душу. —Пробовали ли вы участвовать в каких-нибудь музыкальных конкурсах?До «Фактора» я участвовала в разных конкурсах - от городских до международных. Лишь один раз это было состязание для инвалидов, на котором я никому не оставила шансов. С тех пор я соперничала только с людьми без ограничений по здоровью. Бывало, что я не получала ничего, бывали третьи места, а бывали первые и даже гран-при. Осознание того, что я соревнуюсь наравне с людьми без инвалидности заряжало меня для новых свершений. Если уж на чистоту, то лучше не получить никакого места на конкурсе для обычных ребят, чем получить гран-при в мероприятии для инвалидов. После «Фактора» я была убеждена, что если следующий конкурс и будет, то только «Евровидение», не меньше! «Голос» мне казался равнозначным «Фактору», и считала, что будет странно там появиться. Я вообще была очень мнительной после проекта и много думала, что обо мне скажут или напишут. Сейчас меня это уже не так задевает и отношение несколько изменилось.Рядом с вами постоянно находится ваш молодой человек Алексей. Как давно вы уже вместе?С Лешкой мы вместе уже восьмой год. Официально в браке чуть больше двух лет. Правда, мы чисто формально расписались. А пышная свадьба еще будет! Мы же не повенчаны пока.—Что вы нашли в вашем избраннике особенное, чего не было в других мужчинах?Странный вопрос. Вообще, по началу он не нравился мне, и я думала, что мы будем не больше, чем просто друзья! В силу своего скверного характера я начала капризничать и, несмотря на все мои причуды, Леша очень достойно и мудро поступал. Мне это понравилось. А вообще, сложно сказать, почему мы вместе. Просто нашли друг друга, сошлись характерами, хотя взгляды на жизнь у нас разные.

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