Бузова и Тарасов, последние новости: телеведущая привыкает просыпать одна

Личная жизнь популярной телеведущей Ольги Бузовой, которая недавно развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, продолжает рассматриваться ее поклонниками едва ли не под микроскопом. Общественность хочет знать, каким образом девушка чувствует себя после скандального прекращения отношений.Самые последние новости из личной жизни ведущей проекта "Дом-2" указывают на то, что она оправдывает свои прежние обещания и погружается в карьеру певицы с головой. После того, как ее первая композиция "Под звуки поцелуев" снискала небывалый успех, девушка решила не останавливаться на достигнутом. В свой 31-й день рождения Бузова выпустила песню "Привыкаю". Накануне в ее блоге появилось видео со съемок клипа на новую композицию. Несмотря на то, что работа еще в самом разгаре, уже сейчас можно предположить, что она получится интересной для зрителей, так как Ольга снимается в одном нижнем белье.Очень быстро поклонники сообразили, что посвящена она последним изменениям в личной жизни теледивы. Ведь слова песни явственно указывают на разрыв отношений между людьми. Таким образом, фанаты предположили, что этой песней Ольга захотела поставить окончательную точку в отношениях с Дмитрием, а также предупредить поклонников не делать таких ошибок, которые имели место быть в ее жизни.Напомним лишь, что в конце прошлого года звездная пара, которую поклонники окрестили "Тарабузиками", распалась, после чего последовал официальный развод. Всю вторую половину 2016-го года поклонники Бузовой и Тарасова мечтали, чтобы они не ссорились и восстановили отношения, однако этого не происходило. Впрочем, долгое время не было официального подтверждения того, что пара распалась - слухи об их отношениях ходили до тех пор, пока Бузова и Тарасов не развелись.

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