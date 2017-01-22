Мария Кончаловская сегодня, 22 января: последние новости о состоянии здоровья дочери Кончаловского и Высоцкой

За состоянием здоровья дочери Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой Марии следит большая армия поклонников этой звездной семьи. Люди хотят знать, в каком состоянии девочка находится в данный момент и какая ей требуется помощь.Следует сразу же напомнить, что девочка уже больше 3-х лет пребывает в коме. Фанаты не перестают интересоваться здоровьем Марии. Однако Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский не дают никакой официальной информации по этому поводу.Всего несколько недель назад состояние Марии улучшилось, восстановление организма девочки набрало обороты. Но по имеющимся данным, поступившим из надежного медицинского источника, последнее время процесс замедлился. Мария уже долгое время обходится без аппарата искусственной вентиляции легких и дышит самостоятельно. Девочка стала реагировать на внешние раздражители: чувствует изменение температурного режима, реагирует на голоса и свет.Некоторое время назад Маша реагировала на присутствие своих родителей. Но далее процесс стал замедляться и теперь выздоровление пациентки движется низкими темпами.Относительно недавно Юлия Высоцкая дала некоторую информацию о состоянии здоровья своей дочери. Телеведущая рассказала, что ни один врач не может ответить, в каком состоянии находится Маша, так как кома у разных пациентов проходит по-разному. «Иногда я чувствую, что Маша рядом со мной и слышит меня. А иногда совсем не ясно, где она, в каких мирах», - поделилась мама девочки.Напомним, что Маша Кончаловская получила тяжелые травмы головы из-за дорожной аварии, случившейся в октябре 2013 года. В результате сильного лобового столкновения двух автомобилей 14-летняя девочка сильно ударилась головой о металлические конструкции машины. Ее в критическом состоянии на вертолете доставили в марсельский госпиталь, где сразу же ввели в медикаментозную кому. Благодаря этому решению врачей, которое изначально вызывало много вопросов, теперь можно констатировать, что Мария получила возможность бороться за жизнь.

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