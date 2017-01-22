Селена Гомес полностью обнажилась перед другом

Популярная певица Гомес решила показать поклонникам своё тело. Очень много вокруг этой девушки ходит слухов, что она начала встречаться с солистом музыкального коллектива The Weekend.В Интернете появился новый фотоснимок Гомес, где она всего лишь прикрывает тело полотенцем, в то время как её друг делает фото. Его можно увидеть на сайте РЕН ТВ.Ранее сама певица рассказывала, что ей не нравится, когда кто-то без её ведома публикует её пикантные фотоснимки.

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