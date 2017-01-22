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Надежда Грановская рассказала, почему не стала женой отца своего сына

Экс-участница группы «ВИА-Гра» Надежда Грановская рассказала, почему не стала женой отца своего 14-летнего сына Игоря. Информацией ведущая поделилась в программе «Секрет на миллион».

Надежда Грановская рассказала, почему не стала женой отца своего сына


На сегодняшний день Грановская счастлива, быть замужем за Михалом Уржумцевым. Пара воспитывает маленькую Марию, которой всего годик, и четырёхлетнею Аню. У Грановской ещё есть сын, который уже взрослый. Родила его певица от бизнесмена Лищенко.
Грановская созналась, что никогда не хотела выйти замуж за отца своего сына. Родить ребёнка – был выбор ведущей, и она всегда знала, что эти отношения должны рано или поздно закончиться. Грановская рассказала, все её близкие подруги обустраивали личную и семейную жизнь, а певица в этот момент думала лишь о карьере. Лишь спустя время экс-солистка поняла, что замужество это не так уж и плохо.

Грановская поделилась, что после рождения сына она встретила нового человека, и решила начать жизнь заново, с чистого лица. Ведущая не была уверена, отношения эти будут серьёзные, либо же мимолётное увлечение. Первый муж всячески пытался сохранить отношения, но Грановская уже для себя всё решила.


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