Надежда Грановская рассказала, почему не стала женой отца своего сына

Экс-участница группы «ВИА-Гра» Надежда Грановская рассказала, почему не стала женой отца своего 14-летнего сына Игоря. Информацией ведущая поделилась в программе «Секрет на миллион».
На сегодняшний день Грановская счастлива, быть замужем за Михалом Уржумцевым. Пара воспитывает маленькую Марию, которой всего годик, и четырёхлетнею Аню. У Грановской ещё есть сын, который уже взрослый. Родила его певица от бизнесмена Лищенко. Грановская созналась, что никогда не хотела выйти замуж за отца своего сына. Родить ребёнка – был выбор ведущей, и она всегда знала, что эти отношения должны рано или поздно закончиться. Грановская рассказала, все её близкие подруги обустраивали личную и семейную жизнь, а певица в этот момент думала лишь о карьере. Лишь спустя время экс-солистка поняла, что замужество это не так уж и плохо.
Грановская поделилась, что после рождения сына она встретила нового человека, и решила начать жизнь заново, с чистого лица. Ведущая не была уверена, отношения эти будут серьёзные, либо же мимолётное увлечение. Первый муж всячески пытался сохранить отношения, но Грановская уже для себя всё решила.
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