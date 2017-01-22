Женщина, сбежавшая на Горный Алтай, показала миру красоту русской природы

Светлана Казина рассказала, почему она бросила все ради переезда. 49-летняя россиянка променяла город на глухую деревню и стала фотографом-самоучкой, снимки которой облетели весь свет.

Ей снова снились горы, как в детстве. Те самые, которые она видела в книгах или по телевизору, ведь вживую они еще не встречались. Заснеженные вершины, озера, затерянные в ущельях, пронизывающий холод, цветущие весной склоны, она чувствовала дыхание ветра. Но после пробуждения ее снова ждала обыденная реальность: квартира в многоэтажке в центре Кемерово, развод, двое детей, которых надо поставить на ноги. И она поняла, что должна найти горы из своих снов…

Дом, милый дом

С момента принятия того самого решения прошло уже два десятка лет, все это время Светлана Казина живет в селе Узнезя в Горном Алтае, и у нее ни разу не возникало даже мысли пожалеть о переезде.

«Мой дом старенький – был построен в 1930 году. Он сырой, в нем низкий потолок и кривые стены, нет отопления, туалета, ванны и даже воды, – рассказывает «СтарХиту» наша героиня. – Возвращаясь в него, ты не сможешь радостно скинуть обувь, одежду и прыгнуть на диван после душа. Ты только можешь снять рюкзак, потому что нужно принести дров, чтобы затопить печь, потом идти за водой, чтобы было чем умыться с дороги, затем дождаться, когда дом согреется, и лишь после этого раздеться. Но каким бы он ни был, это тот самый мой дом – оглаженный, обласканный, которого раньше у меня никогда не было. Живой, чувствующий и желанный. Приют. Крыша. Кров. Уезжая, я всегда говорю ему: «Жди меня». Возвращаясь, шлепаю его по стене ладошкой: «Привет, заждался?», и он вздыхает».

В селе часто отключают электричество, бывает, и на несколько дней. Нередко барахлит интернет. Любой городской житель через час сходил бы с ума от безделья. А Светлана к таким проблемам привыкла, да и проблемами это не считает. По вечерам зажигает свечи или керосинку, пьет чай, читает книги или просто мечтает.

Родные и друзья отнеслись к переезду Светланы с непониманием. «Многие были уверены, что я сошла с ума и записалась в какую-то секту», – смеется Света. Но смех смехом, а именно здесь девушка, единственной профессией которой была воспитатель детского сада, да и то лишь на бумагах, обрела себя.

«Горы моментально взяли меня в оборот, – делится наша героиня. – Я сразу стала изучать местность, зарабатывая экскурсиями в различные районы республики. Еще рисовала картины и продавала их туристам. Не помню, как в руках оказался «Зенит», но я вскоре начала снимать. Если честно, знания техники съемки не пришли ко мне до сих пор, делаю это интуитивно. Но я научусь, время есть, есть возможности, есть практика».

В первые пару лет в горах Света с детьми арендовала домик, а затем купила собственный. Тот самый, про который с такой любовью рассказывает. В Узнези население всего 500 человек, но есть и детский сад, и школа. Пока Светлана зарабатывала, сын и дочь следили за хозяйством, варили борщ , ходили в школу, общались с друзьями – обычная жизнь, все как у всех. Сейчас дети выросли, уехали учиться в Новосибирск, там и остались.

«Они оба влюблены, а разве можно оторваться от дорогого сердцу человека, тем более в юности? Теперь их жизнь – там», – говорит Света. Разумеется, они часто навещают маму, да и она раз в месяц приезжает в Новосибирск и всегда привозит оттуда любимые сладости – это, пожалуй, единственное, чего не хватает Светлане в сельском быту.

ПО ЗОВУ КРОВИ

Даже одной скучать Казиной некогда. Утро начинается с душистого кофе со специями. А продолжается работой, которую за тебя никто не сделает: воды натаскать, дров наколоть, обед приготовить. Но самое главное – то, ради чего она и отказалась от городской суеты – общение с природой.

«Без камеры я не выхожу из дома, – рассказывает женщина. – В дождь и в мороз, в горах и на море я снимаю, снимаю, снимаю… Зачем? Я хочу показывать людям красоту нашей планеты, чудеса и реалии окружающего мира».

Провести полночи на морозе, фотографируя луну и млечный путь, встретить стаю волков и запечатлеть их? Легко! Редкий день обходится без фото-прогулок. «Одной их совершать гораздо удобнее, – продолжает она. – Но если это дальние и длительные походы и тем более восхождения, то только с друзьями – проверенными и надежными».

Зарабатывать фотографией Светлана никогда не планировала, да и сейчас у нее нет таких мыслей.

«Все, что я делаю, – исключительно из любопытства и интереса. А люди всегда помогут выжить», – сообщает она. Но именно благодаря потрясающим пейзажным снимкам она стала известна – их печатают в популярных журналах, число ее подписчиков в соцсетях исчисляется десятками тысяч, появилась возможность побывать в разных уголках Земли. Она уже путешествовала по Испании и Шри-Ланке, Норвегии и Швейцарии, Индии и Германии. Фотографа-самоучку приглашают в другие страны не только поработать, но и просто в гости.

«Когда я где-то оказываюсь, то, как правило, меня туда позвали, – рассказывает Света. – А для работы или для отдыха – какая мне разница, если и то и другое доставляет мне наслаждение».

Кроме фотографии Светлана рисует картины и мастерит обережных кукол. За ними выстраивается очередь. «Ко мне часто приезжают люди, которым нравятся мои работы, – говорит женщина. – Всегда прошу извинить, что не могу уделить всем время. Короткая беседа у калитки, взаимные пожелания добра и счастья – и расходимся по своим делам. Когда я жила в городе, у меня не было столько общения, сколько здесь. А вообще мои лучшие собеседники – горы и лес. Кто-то хочет это оспорить? А несколько лет назад выяснилось, что и отец, и дед, и прадед Светланы родились в горноалтайском селе.

«Я не знала об этом никогда, потому что родители развелись, когда я была еще дошкольницей, и с папой не общалась, – делится Казина. – Правда открылась лишь недавно, когда наладила с ним контакт и узнала о том, что по его линии я – потомственный житель Алтая. То есть все мои сны и мечты о горах были зовом крови. Поверьте, он существует».

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