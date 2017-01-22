Новости шоу-бизнеса России сегодня, 22 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 22.01.2017

Самые последние новости российского шоу-бизнеса на сегодняшний день, 22 января, информируют о следующей череде событий из личной жизни знаменитостей: Федор Бондарчук привел Паулину Андрееву к матери. Поклонники встревожены психическим здоровьем Настасьи Самбурской, побрившейся наголо. Дмитрий Шепелев увез сына Платона на горнолыжный курорт.Именитый режиссер Федор Бондарчук привел свою невесту Паулину Андрееву к матери. Вместе они посетили творческий вечер Ирины Скобцевой, на котором оказались десятки звездных личностей. Мероприятие в честь народной артистки РСФСР, которой в августе 2017-го исполнится 90 лет, прошло в МХТ имени Чехова. Поддержать и порадовать Ирину Константиновну пришел не только ее сын с возлюбленной, но и внук Константин Крюков с женой Алиной. На творческом вечере Скобцевой были и другие представители отечественного шоу-бизнеса: Олег Табаков, братья Игорь и Вадим Верники, Игорь Золотовицкий, Тата Бондарчук и другие. "Уникальный вечер в МХТ с выдающейся, любимой Ириной Константиновной Скобцевой!" - подписал групповой снимок с виновницей торжества и ее знаменитыми родственниками популярный актер Игорь Верник.Журналист Вадим Верник тоже остался в восторге от мероприятия. "Сегодня в МХТ имени Чехова прошел потрясающий вечер выдающейся актрисы Ирины Константиновны Скобцевой! Уникальная атмосфера, уникальные воспоминания. И очень тепло и сердечно - о сыне Федоре Бондарчуке. Спасибо!!!" - поблагодарил участников вечера Верник. Примечательно, что Скобцева познакомилась со своим будущим мужем, Сергеем Бондарчуком, когда была студенткой Школы-студии МХАТ. В 1959 году она вышла за него замуж, а затем родила детей Елену и Федора.Популярная актриса Настасья Самбурская никак не может успокоиться, поэтому на регулярной основе удивляет своих поклонников неординарными поступками. Недавно девушка лишилась своих локонов, а чуть позже перекрасилась в блондинку. Но больше всего удивление у фанатов вызвало то обстоятельство, что она побрилась наголо. Артистка явно не шутила, когда говорила, что готова полностью расстаться с волосами. Девушка исполнила обещанное и выложила снимок бритой головы. Большинство фолловеров потребовали с Настасьи более вразумительных объяснений. Самбурская сообщила, что какое-то время назад она поспорила с приятелем, что, если на ее страницу в «Инстаграме» подпишется более 8 миллионов человек, то она непременно сбреет все свои волосы. К слову, девушка достигла желаемой отметки и не побоялась выполнить обещанное. «Спасибо мои подписчики! Теперь ждите, когда будет 9 миллионов! Там у меня новый проигрыш запланирован», - написала актриса в комментариях под фотографей.Примечательно, что поклонники недоумевают, что еще может совершить их любимица, чтобы окончательно сбить их с толку. Им кажется, что далеко не каждый человек способен сделать подобное. Подписчицы восклицают, что для любой женщины иметь красивые волосы очень важно, поэтому им тяжело осознать тот факт, что теперь они не смогут любоваться прическами артистки. «Настасья, как вы пошли на такое? Слов нет! Вы сумасшедшая!», «Не может быть. До последнего была уверена, что не решитесь!», «Вот это да. Вы самая отчаянная из всех, кого я знаю», «Настасья, вы из ума выжили? Как могли отстричь свои прекрасные волосы? Они же будут очень долго отрастать», - написали комментаторы в «Инстаграме» звезды сериала "Универ".За личной жизнью прославленного телеведущего Дмитрия Шепелева поклонники следят самым внимательным образом, так как хотят получать детальные подробности о том, что он сейчас делает и каким образом воспитывает своего сына Платона, появившегося на свет от известной певицы Жанны Фриске, скончавшейся от рака головного мозга больше полутора лет назад. Конечно же, многие из фанатов телеведущего ему сопереживают, так как понимают, что в одиночку воспитывать ребенка весьма проблематично. Из свежих новостей можно выделить то обстоятельство, что Шепелев старается всячески разнообразить досуг мальчика.Не так давно Дмитрий и Платон покорили гору. Малыш впервые побывал на горной вершине, причем сходу покорил отметку в 3 тысячи метров! В своем микроблоге шоумен похвастался первым успехом сына, опубликовав селфи со словами: «Суббота, 3000 м. и горячий шоколад». Подписчики блога шоумена были приятно удивлены тем, что Шепелев максимальным образом проявляет внимание к процессу воспитания своего сыны.

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