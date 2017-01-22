Виктория Романец раскрыла правду о беременности

Экс-участница «Дома-2» записала видеообращение к поклонникам. Виктория Романец попросила не торопить события. В эти дни девушка отдыхает со своим возлюбленным Антоном Гусевым и его сыном Даниэлем в Арабских Эмиратах.

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец, у которой с недавнего времени начался бурный роман с бывшим мужем Евгении Феофилактовой Антоном Гусевым, попробовала пресечь все разговоры о своей беременности.

Девушка записала видеообращение к поклонникам, которые пару дней назад начали активно обсуждать возможное интересное положение Романец. «Эксклюзив! Беременная Романец, вся правда о сроках беременности, пол ребенка и его положение в утробе матери», - с иронией, адресованной к тем, кто решил, что она готовится стать мамой, проанонсировала видео бывшая участница телестройки. Виктория дала понять, что они с Антоном не ждут пополнения. А животик, который разглядели особо внимательные граждане, появился у нее в результате невоздержания в еде. Дело в том, что Виктория и Антон сейчас находятся на отдыхе в Дубае, и стройная красавица не отказывает себе ни в чем.

На видео, которое адресовала своим подписчикам Романец, камера несколько раз крупным планом показывает ее тело в области живота, чтобы все могли убедиться – никакой выпуклости там пока нет.

«Дорогие друзья, в Интернете в последнее время стали распространяться слухи о том, что Виктория Романец находится в положении. Для кого-то это будет огорчение, для кого-то – радость, но я не в положении. Я не беременна и я не жду ни двойню, ни тройню. У меня нет никакого срока. Я просто пончик. Могу переесть или надеть бесформенные вещи, потому что мне в них комфортно. Это вовсе не значит, что я беременна», - сказала Виктория Романец.

Кстати, ровно неделю назад, когда Виктория отмечала свой день рождения, Антон Гусев сделал ей предложение о замужестве, подарив роскошное кольцо. Антон Гусев и Виктория Романец заявили о намерении пожениться

Сразу после этих двух событий пара отправилась на отдых в Дубай. Правда, он получился не совсем романтичным, ведь в поездку Антон взял сына от первого брака Даниэля и часть времени проводит с малышом. В нем и своей новой любви видит сейчас смысл своей жизни молодой мужчина. Он счастлив рядом с Викторией и не устает повторять это публично.

«Когда все прозрачно и взаимно. Когда все просто. Когда делаешь то, что чувствуешь, и чувствуешь то, что делаешь. Когда искренни и молча. Когда больше даешь, чем берешь. Когда просто нуждаешься в самом простом, во взаимности желанного человека. Рядом с тобой мой внутренний и внешний мир приобрел новые взгляды на жизнь. Спасибо, что ты появилась в моей жизни. Спасибо, что ты есть у меня», - признается в любви Гусев.

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