Виктория Романец раскрыла правду о беременности

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец, у которой с недавнего времени начался бурный роман с бывшим мужем Евгении Феофилактовой Антоном Гусевым, попробовала пресечь все разговоры о своей беременности.
Девушка записала видеообращение к поклонникам, которые пару дней назад начали активно обсуждать возможное интересное положение Романец. «Эксклюзив! Беременная Романец, вся правда о сроках беременности, пол ребенка и его положение в утробе матери», - с иронией, адресованной к тем, кто решил, что она готовится стать мамой, проанонсировала видео бывшая участница телестройки. Виктория дала понять, что они с Антоном не ждут пополнения. А животик, который разглядели особо внимательные граждане, появился у нее в результате невоздержания в еде. Дело в том, что Виктория и Антон сейчас находятся на отдыхе в Дубае, и стройная красавица не отказывает себе ни в чем.
На видео, которое адресовала своим подписчикам Романец, камера несколько раз крупным планом показывает ее тело в области живота, чтобы все могли убедиться – никакой выпуклости там пока нет.
Кстати, ровно неделю назад, когда Виктория отмечала свой день рождения, Антон Гусев сделал ей предложение о замужестве, подарив роскошное кольцо. Антон Гусев и Виктория Романец заявили о намерении пожениться
Сразу после этих двух событий пара отправилась на отдых в Дубай. Правда, он получился не совсем романтичным, ведь в поездку Антон взял сына от первого брака Даниэля и часть времени проводит с малышом. В нем и своей новой любви видит сейчас смысл своей жизни молодой мужчина. Он счастлив рядом с Викторией и не устает повторять это публично.
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